Житель Чувашии катал на катере без лицензии

Автор: Альберт Ильин

Чувашская транспортная прокуратура пресекла оказание небезопасных платных услуг по перевозке пассажиров на реке Волге. Нарушение выявили в ходе мониторинга сети интернет.

Как установила проверка, владелец катера размещал рекламное объявление и фактически занимался перевозкой пассажиров за плату, не имея лицензии на осуществление предпринимательской деятельности в сфере водного транспорта. Такая практика создавала прямую угрозу жизни и здоровью людей.

По материалам транспортной прокуратуры мировой судья судебного участка № 3 Чебоксарского судебного района привлек судовладельца к административной ответственности. За работу без лицензии ему назначен штраф в размере 25 тысяч рублей.

Кроме того, по требованию надзорного ведомства незаконное рекламное объявление было удалено из интернета. Работа по выявлению и пресечению подобных нарушений будет продолжена.

Опубликовано: 26 декабря 2025 г.


