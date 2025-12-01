Чомга — птица 2026 года

Каждый год Союз охраны птиц России избирает нового пернатого «посла», чтобы рассказать широкой публике о его жизни, акцентировать внимание на проблемах и привлечь сторонников в дело изучения и охраны птиц.

В 2026 году этот почетный титул получила большая поганка, более известная как чомга.

Еще 20 лет назад эта птица считалась относительно редкой и была занесена в Красную книгу республики. Ее численность оценивалась в 150-200 пар. Сегодня чомга — обычный, привычный глазу вид на крупных водоемах. Это положительная динамика, свидетельствующая о росте численности вида и расширении ареала. Однако именно такой, казалось бы, обычный вид как нельзя лучше подходит на роль индикатора: его благополучие напрямую зависит от здоровья всей водной экосистемы. Исчезновение чомги с привычных мест станет тревожным сигналом.

Чомга лишь внешне напоминает утку, однако ее легко отличить по форме тела и острому клюву. Она относится к отдельному отряду поганкообразных — древних и прекрасно приспособленных к водной жизни птиц. Ее лапы с кожистыми лопастями отнесены далеко назад, что делает ее виртуозным ныряльщиком, но неуклюжим «пешеходом» на суше. Клюв острый, как кинжал, идеальный для ловли рыбы, водных насекомых и личинок.

Но истинная «корона» чомги раскрывается весной. В брачный период у взрослых птиц отрастают изысканные украшения: каштаново-рыжий «воротник»-манишка и два пучка перьев на голове, похожие на изящные рожки или ушки. В этом наряде они исполняют свои знаменитые брачные танцы. Пары синхронно выпрямляются на воде, подплывают друг к другу с пучками водорослей в клювах, трясут головами — это водный балет, мало кого оставляющий равнодушным.

Пара строит плавучий остров из отмершего тростника, рогоза и камыша, закрепляя его на стеблях живых растений. Гнездо всегда мокрое, и яйца, лежащие в сырой растительности, развиваются в уникальном микроклимате. После вылупления начинается самое трогательное. Птенцы чомги, покрытые полосатым пухом, почти сразу забираются на спину к родителям и прячутся в их теплых перьях. Так они путешествуют, греются и спасаются от хищников. Иногда можно увидеть, как взрослая птица плывет с целым «букетом» малышей, выглядывающих из-под крыльев. А партнер подплывает с едой и кормит птенцов прямо на спине. Эта картина — символ родительской заботы в мире птиц.

В республике чомга облюбовала тихие, хорошо заросшие акватории с обилием корма. Ключевые места ее обитания — Чебоксарское и Куйбышевское водохранилища (особенно их мелководные, защищенные от волн заливы), старицы и затоны крупных рек, заросшие озера и пруды, рыбоводные хозяйства и очистные пруды, где часто достаточно корма и спокойная обстановка.

Кроме чомги в республике встречаются еще несколько видов поганок — черношейная, красношейная, серощекая и малая. В 2026 году Чувашское отделение Союза охраны птиц России планирует провести учет гнездящихся поганок по всей республике с привлечением любителей природы. Присоединяйтесь к акции!

Чомга — это биоиндикатор, измеряющий здоровье водоемов. Для жизни ей необходимы чистая, умеренно прозрачная вода; богатая кормовая база (рыба, беспозвоночные); наличие густой прибрежной растительности для укрытия и строительства гнезд; относительный покой (отсутствие сильного фактора беспокойства от лодок, рыбаков, туристов).

К СВЕДЕНИЮ Несмотря на распространенность, чомга сталкивается с серьезными угрозами: ▪️ весенние палы тростника уничтожают гнезда и кладки; ▪️ беспокойство в гнездовой период: лодки, рыбаки, туристы, подплывающие слишком близко к зарослям, могут спугнуть птиц, обрекая кладки на гибель; ▪️ браконьерские рыболовные сети, в которых птицы запутываются и гибнут; ▪️ загрязнение водоемов.

Таким образом, процветающая популяция чомги — знак благополучия всей водной системы. Выбирая ее символом года, Союз охраны птиц привлекает внимание к сохранению водно-болотных угодий — самых продуктивных и одновременно самых уязвимых экосистем на планете.

Александр Яковлев