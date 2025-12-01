В чебоксарской школе № 9 прошли учения подразделений МЧС

Огонь потушили, людей спасли

Спасатели, педагоги и ученики отработали свои действия в случае пожара.

«Возгорание» произошло в столовой на втором этаже. Как только прозвучал сигнал тревоги, учителя организованно вывели детей из здания. Более 200 человек самостоятельно покинули опасную зону. Приехавшие спасатели приступили к поиску людей, которых дым заблокировал внутри школы. Пройдя все кабинеты и учебные классы, пожарные нашли и эвакуировали двух условных пострадавших.

В ходе учений были задействованы 22 сотрудника и пять единиц техники, включая пожарную автолестницу.