В чебоксарской школе № 9 прошли учения подразделений МЧС

Фото 21.mchs.gov.ru

Огонь потушили, людей спасли

Спасатели, педагоги и ученики отработали свои действия в случае пожара.

«Возгорание» произошло в столовой на втором этаже. Как только прозвучал сигнал тревоги, учителя организованно вывели детей из здания. Более 200 человек самостоятельно покинули опасную зону. Приехавшие спасатели приступили к поиску людей, которых дым заблокировал внутри школы. Пройдя все кабинеты и учебные классы, пожарные нашли и эвакуировали двух условных пострадавших.

В ходе учений были задействованы 22 сотрудника и пять единиц техники, включая пожарную автолестницу.

