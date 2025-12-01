ЧЭАЗ выступил партнером при создании лаборатории в Сахалинском госууниверситете

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Производство, образование и наука соединились в новой лаборатории СахГУ, созданной при ключевом технологическом участии предприятия из Чебоксар. Фото cap.ru

Электроаппаратчики — Дальнему Востоку

Здесь состоялось открытие новой учебной лаборатории релейной защиты и автоматики. Ключевую роль в реализации проекта сыграл Чебоксарский электроаппаратный завод. Специалисты предприятия разработали и поставили учебные стенды на базе современных микропроцессорных устройств серии БЭМП-РУ и автоматизированной системы управления «КВАНТ-ЧЭАЗ». Эти решения уже эксплуатируются на энергообъектах Сахалина и Дальнего Востока. Студенты СахГУ получат доступ к реальным технологиям, применяемым в отрасли, они смогут освоить практические навыки работы с актуальным оборудованием еще на этапе обучения.

Как сообщает пресс-служба Минпромэнерго Чувашии, проект стал возможен благодаря тесному взаимодействию между университетом и заводом. Руководитель учебного направления СахГУ Валентин Чехонин лично участвовал в проектировании стендов и прошел курсы повышения квалификации в Ресурсном центре ЧЭАЗа.

Опубликовано: 25 декабря 2025 г.


Читайте также:

Электротехнический кластер Чувашии собирает коллег
Электротехнику из Чувашии принимал Петербург
Всероссийская научно-техническая конференция по релейной защите открылась в Чебоксарах
Как повысить надежность энергозащиты
На ЧЭАЗ — техническое перевооружение
В Чебоксарах стартовал финал конкурса «Лучший электромонтер по релейной защите и автоматике»
Сбер в рамках "РЕЛАВЭКСПО-2025" открыл свою отраслевую сессию о цифровизации энергетики
Чувашия гордится успехами в области релейной защиты и автоматизации

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.