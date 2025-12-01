ЧЭАЗ выступил партнером при создании лаборатории в Сахалинском госууниверситете

Электроаппаратчики — Дальнему Востоку

Здесь состоялось открытие новой учебной лаборатории релейной защиты и автоматики. Ключевую роль в реализации проекта сыграл Чебоксарский электроаппаратный завод. Специалисты предприятия разработали и поставили учебные стенды на базе современных микропроцессорных устройств серии БЭМП-РУ и автоматизированной системы управления «КВАНТ-ЧЭАЗ». Эти решения уже эксплуатируются на энергообъектах Сахалина и Дальнего Востока. Студенты СахГУ получат доступ к реальным технологиям, применяемым в отрасли, они смогут освоить практические навыки работы с актуальным оборудованием еще на этапе обучения.

Как сообщает пресс-служба Минпромэнерго Чувашии, проект стал возможен благодаря тесному взаимодействию между университетом и заводом. Руководитель учебного направления СахГУ Валентин Чехонин лично участвовал в проектировании стендов и прошел курсы повышения квалификации в Ресурсном центре ЧЭАЗа.