Новое оборудование — для мам и малышей

Благодаря участию Чувашии в реализации национальных проектов не только создаются и обновляются медицинские учреждения, но и проводится большая работа по обновлению оборудования. Современное оснащение позволяет улучшить качество диагностики и оказания медицинской помощи.

Так, по нацпроекту «Семья» в нынешнем году Президентский перинатальный центр получил 197 единиц нового оборудования. На вооружение специалистов центра поступили аппараты искусственной вентиляции легких, для плазмофереза, мониторы, дефибрилляторы, прибор для мониторирования биоэлектрической активности головного мозга, функциональные кровати и многое другое, необходимое для будущих мам и их малышей.

Кроме того, для перевозки новорожденных автопарк центра пополнился двумя реанимобилями. Они увеличат шансы на выживание у недоношенных детей, в том числе с экстремально низкой массой тела или патологиями. Как отметила главный врач Президентского перинатального центра Эльвира Васильева, ежегодно медики учреждения выхаживают около 350 недоношенных, в том числе более 50 детей с очень и экстремально низкой массой тела.

Репродуктивному здоровью и оказанию помощи женщинам также будет способствовать оборудование Вурнарской центральной районной больницы. Здесь появились ультразвуковой аппарат, три кольпоскопа и цифровой маммограф. Все это создает новые возможности для отделения женской консультации и, в целом, для демографической ситуации. Также благодаря национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь» больница получила цифровой рентгеновский аппарат с высоким качеством снимков и быстрой скоростью передачи данных.

«Мы продолжаем активно развиваться и внедрять современные технологии для улучшения качества медицинских услуг в нашем округе», — рассказал главный врач Вурнарской центральной районной больницы Сергей Илюткин.