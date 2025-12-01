Господдержка промышленности дает результат

Автор: Вячеслав Иванов

Об этом говорили на расширенном заседании регионального отделения Союза машиностроителей России по итогам работы за десять месяцев года. Рост промышленного производства за этот период составил 3,2%, обрабатывающих производств — 4,9%. По этим показателям Чувашия сегодня занимает 4-е место среди субъектов ПФО.

В республике отмечается рост индекса электронных и оптических изделий, химических веществ и продуктов, готовых металлических изделий. 72 организациям в текущем году предоставлена господдержка на общую сумму почти 5 млрд рублей. Из федерального бюджета предприятиям выделено 2,9 млрд рублей.

Как сообщили в Минпромэнерго республики, Фондом развития промышленности заключено 23 договора о предоставлении целевых займов на сумму свыше 1 млрд рублей. Сегодня ФРП выделяет займы от 5 млн до 500 млн рублей на срок до 5 лет. В рамках Комплексной программы социально-экономического развития Чувашии предусмотрено 199 инвестиционных проектов в сфере промышленности на общую сумму более 115 млрд рублей.

