Сладкие подарки как признание таланта

В Чебоксарской детской школе искусств № 1 подвели итоги городского конкурса детско-юношеского творчества «Радонеж». В этом году он был посвящен 600-летию обретения мощей преподобного Сергия Радонежского, который считается покровителем всех учеников.

Участие в творческом состязании приняли более 250 ребят из школ искусств, художественных и общеобразовательных школ Чебоксар, Новочебоксарска и районов Чувашии, а также студенты музыкального училища. Жюри под председательством протоиерея Михаила Павлова высоко оценило работы конкурсантов. Особенно отличились учащиеся ЧДШИ № 1, их живописные и музыкальные номера получили высокие баллы. Для всех гостей мероприятия организовали тематическую фотозону, которая стала ярким дополнением к празднику. В завершение каждый участник получил из рук директора школы Наталии Ванеркиной заслуженный диплом и сладкий подарок.

Ольга Иванова