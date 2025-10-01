Алла Салаева, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации:

«3750 школьников из 308 школ Чувашии участвуют в новом сезоне фестиваля «АСАМ». Завершен муниципальный отбор театральных коллективов на III региональный этап. Репертуар утвержден. Спектакли в этом году посвящены Году защитника Отечества в России и Году Победы и патриотизма в Чувашской Республике. Уровень фестиваля и подготовки ребят растет. Определены две лиги. В Высшей лиге 7 коллективов и конкурсный отбор более серьезный, они будут бороться за три номинации: «Лучший спектакль», «Лучшая главная женская роль» и «Лучшая главная мужская роль». Основная лига по традиции сохранит номинацию «Лучший спектакль большой и малой формы». Впереди подготовка к региональному этапу и финал с подарками. Лучших определит экспертное жюри в лице руководителей ведущих театров Чувашии и их актерского состава».