ОЛЕГ НИКОЛАЕВ,

Глава Чувашской Республики:

«Агромаркет «Пехет» открыл свои двери 18 июля и уже стал настоящим магнитом для жителей Чебоксар и гостей республики. Наши чувашские продукты находят постоянных поклонников — люди ценят местное качество и с удовольствием возвращаются за любимыми товарами. Здесь, на площади более 4 тысяч кв. м, — 76 торговых точек, включая 8 павильонов и 4 зоны общепита. Всего представлено 40 производителей Чувашии. Молочная, мясная, хлебная, овощная продукция пользуется большим спросом, секции заполнены почти полностью, а общепит — на 100%. Продавцы фиксируют хорошие объемы продаж. Довольны и покупатели: приезжают как жители Чувашии, так и гости из других регионов — туристические группы не уезжают без чувашских сыров, колбас и хлеба. Развиваем проект, работаем над расширением ассортимента и поддержкой производителей, создаем выгодные условия для покупателей и предприятий».