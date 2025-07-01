От GoPro до мульт-лаборатории: в Чебоксарах откроется Школа креативных индустрий

В Чувашии продолжается формирование образовательных площадок для реализации творческого потенциала детей. На базе Национальной библиотеки готовится к открытию Школа креативных индустрий.

Здесь в трех высокотехнологичных студиях будут приобретать новые навыки и умения ученики 5-11 классов, сообщают в Минкультуры Чувашии. Например, учиться работать с современными графическими планшетами, компьютерами в студии дизайна. Или воплощать свои идеи при помощи 3D-принтера, 3D-сканера и лазерно-гравировального станка. Кроме того, для детей будет доступно дополнительное оборудование — веб-камера, наушники закрытого типа, телевизор, ноутбук.

В свою очередь, студию фото– и видеопроизводства оснастят профессиональной аппаратурой для съемок — камерой GoPro, квадрокоптером, кинокамерой, софтбоксами, стабилизаторами, хромакеем и разнообразными фонами, вспышками, фотобоксами, ветрозащитой, видеорекордером, петличными микрофонами и другим оборудованием.

В студии анимации дети создадут свои первые творения — здесь для этого подготовлены мульт-лаборатория, студийные осветители, компьютеры, ноутбуки, графические планшеты, видеоштатив.

В ближайшее время в Школе креативных индустрий дополнительно установят портативные акустические системы, многофункциональные устройства, интерактивные панели, фотоаппараты, кино– и видеокамеры, микрофоны, веб-камеру и детский мультстанок «Профессионал». Кстати, ребята будут проходить обучение здесь в течение двух лет. Открытие школы планируется 4 сентября.