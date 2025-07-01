В республике растет популярность онлайн-сервисов для регистрации новорожденных

По информации Госслужбы Чувашии по делам юстиции, за первые шесть месяцев 2025 года 71,5% свидетельств о рождении были выданы в электронном виде. Высокий показатель онлайн-оформлений говорит о том, что современные технологии делают взаимодействие граждан с государством более удобным и результативным. Сервис «Рождение ребенка» позволяет родителям оформить все необходимые документы, не покидая дома, а это значительно экономит время и упрощает процесс. Что же касается популярных имен для младенцев, то в этом году среди мальчиков лидируют Михаил, Матвей, Роман, Александр, Тимофей; среди девочек — Ева, Анна, Виктория, София, Мария.