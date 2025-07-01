Выборы-2025 в Чувашии: как и где проголосовать

С 12 по 14 сентября 2025 года в Чувашской Республике пройдут выборы Главы Чувашской Республики и выборы в органы местного самоуправления. Помимо традиционного голосования на избирательных участках, избирателям доступны и дополнительные формы участия в голосовании:

Дистанционное электронное голосование (ДЭГ)

Для того, чтобы принять участие в выборах Главы Чувашской Республики дистанционно, избирателю необходимо подать соответствующее заявление на портале Госуслуг с 28 июля до 24.00 часов 8 сентября 2025 года, а затем уже в период с 8.00 часов 12 сентября до 20.00 часов 14 сентября 2025 года проголосовать на портале ДЭГ.

Важно отметить, что проголосовать дистанционно можно лишь при наличии учтенного заявления.

Голосование по месту нахождения («Мобильный избиратель»)

Если избиратель будет находиться не по месту регистрации, но в пределах Чувашии, он может прикрепиться к любому избирательному участку.

Для того, чтобы воспользоваться механизмом «Мобильный избиратель» нужно подать заявление с 28 июля по 8 сентября 2025 года в любом отделении МФЦ, в территориальной избирательной комиссии или на портале Госуслуг и «прикрепиться» к любому избирательному участку на территории Чувашской Республики, где будет удобно проголосовать. С 3 сентября такие заявления будут принимать и участковые избирательные комиссии.

Обращаем внимание: такая возможность предоставляется только на выборах Главы Чувашской Республики. На выборах в органы местного самоуправления «Мобильный избиратель» не применяется.

Голосование в Москве на экстерриториальных участках

В соответствии с постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 23 июля 2025 года № 205/1581-8, на территории города Москвы будут организованы 14 экстерриториальных избирательных участков, где жители Чувашской Республики смогут проголосовать на выборах Главы Чувашской Республики.

Чтобы воспользоваться этой возможностью, избирателям необходимо подать заявление о голосовании по месту нахождения с 28 июля до 24.00 8 сентября 2025 года через портал Госуслуг.

Избиратели, подавшие заявление и включенные в список для экстерриториального электронного голосования, автоматически исключаются из списков по месту жительства на территории Чувашии.

Больше информации — на сайте Избирательной комиссии Чувашской Республики.