Оказывают помощь по велению души

Жители Алатырского округа Владимир Косолапенков, Тамара Тренюшева и Виталий Носиков удостоились медалей «За содействие специальной военной операции».

Торжественная церемония вручения наград прошла в администрации муниципалитета. «Хочу выразить искреннюю благодарность за помощь, которую вы по велению души с самого начала специальной военной операции оказываете бойцам, защищающим интересы нашей страны на передовой», — отметила работу волонтеров глава округа Нина Шпилевая.

Вступили в ряды волонтеров и работники детского сада «Ромашка» Шемуршинского округа, образовательных учреждений Яльчикского округа. В преддверии нового учебного года они присоединились к сбору гуманитарной помощи для учащихся Бердянского муниципального округа Запорожской области.

Тем временем волонтеры Цивильска занялись приготовлением сухих супов для участников СВО. В посылках будут не только продукты. Отправка гуманитарного груза состоится уже в августе, важно оперативно закрыть поступившие от бойцов заявки, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.