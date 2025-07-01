За пост Главы Чувашии поборются пять человек

Избирательная кампания в республике вышла на новый рубеж — завершилась процедура приема документов для регистрации от кандидатов на пост высшего должностного лица региона. Бороться за него будут пять претендентов.

Действующий Глава республики Олег Николаев — самовыдвиженец. Еще четыре человека выдвинуты парламентскими партиями республики. Это Владимир Ильин («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), Максим Морозов (партия «Новые люди»), Владимир Савинов («Российская экологическая партия «Зеленые») и Константин Степанов (партия ЛДПР). Ранее пожелавший принять участие в избирательной гонке Виктор Федоров, также заявившийся в порядке самовыдвижения, документы на регистрацию не представил.

В Избиркоме Чувашии также сообщили, что избиратели, которые в дни голосования не смогут проголосовать на своем избирательном участке, могут сделать это по месту своего нахождения в пределах республики. Для того, чтобы воспользоваться механизмом «Мобильный избиратель», уже можно подать заявление в любом отделении МФЦ, в территориальной избирательной комиссии или на портале госуслуг и «прикрепиться» к любому избирательному участку. Помимо этого, можно будет воспользоваться дистанционным электронным голосованием.

Напомним, что в этом году выборы Главы республики пройдут в трехдневном формате и завершатся 14 сентября, в единый день голосования.