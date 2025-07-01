Ближе к земле, но с городским комфортом

Большинство проектов на очередном республиканском градостроительном совете были адресованы Чебоксарскому муниципальному округу. В повестку вошли также Моргаушский и Вурнарский. Предложения разные — от строительства индивидуальных домов до объектов отдыха, общепита и производства. В планировочную канву включены весьма интересные и неожиданные идеи. Предполагается, что земли сельхозназначения при этом изменят свой статус.

В доме — удобства, на грядках — урожай

Сразу три проекта в Чебоксарском округе получили одобрение. Так, разрастется село Икково — на примыкающей к нему территории предполагаются жилая застройка и зона отдыха. Там появятся наделы под личное подсобное хозяйство и три участка под индивидуальное жилищное строительство. По проекту предусмотрена и функциональная зона с пасекой и омшаником. Биоэнергетические пчелиные домики предназначаются для оздоровительных процедур. В планировочной структуре учтены существующие градостроительные объекты и сложившаяся инженерная инфраструктура. В жилой зоне запланированы постоянные машино-места для легковушек, в зоне отдыха — гостевая парковка для отдыхающих. Транспортную доступность обеспечит существующая автодорога «Кугеси — Икково — Шакулово — Ямбарусово».

Возле деревни Малое Янгильдино на 16 гектарах запланировано восемь кварталов с 77 индивидуальными жилыми домами и приусадебными участками (каждый в среднем по 0,12 га), широкими улицами и тротуарами. Предусмотрены четыре въезда с имеющихся автодорог, главный — с трассы «Чебоксары — Сурское — Малые Карачуры». Рядом с ним разместится многофункциональная общественно-деловая зона с предприятиями торговли, общепита, бытового обслуживания, аптекой и гостиницей. Помимо уголков отдыха, детских игровых и спортивных площадок на озелененной территории, запланированы и памятные места, в частности, в честь защитников Отечества. По проекту будет в перспективном районе и часовня — доминанта окружающей застройки. Детсад, школа, объекты здравоохранения, культуры, спорта находятся в пешеходной доступности — в дерене Большие Катраси. На транспорте несложно добраться до Кугесь и Чебоксар. Проект получил добро, но с учетом замечаний и предложений. Разработчики приняли во внимание особые условия использования перспективной территории — рядом аэропорт, через участок проходят распределительный газопровод и кабельная линия связи. Однако есть еще и санитарно-защитная зона, предусмотренная генпланом — градостроители рекомендовали уточнить ее границы в соответствии с нормативами и, если понадобится, внести изменения в планировочное решение. Предложено пересмотреть и систему противопожарного водообеспечения — представленная инфраструктура недостаточна.

Расширит свои границы деревня Митрофанкасы. По проекту, на новую территорию можно будет попасть по улице Учительской. Почти на пяти гектарах сформируют 47 земельных участков под индивидуальное жилищное строительство (каждый в среднем 1000 кв. м). Предусмотрены благоустройство и озеленение, проезды и пешеходные асфальтовые дорожки, площадка для игр детей и физкультурно-оздоровительных занятий взрослых.

Еще два проекта планировки, касающиеся малоэтажной застройки в Чебоксарском округе, отправлены на доработку. Речь о территории в 20,97 га южнее Альгешево, где предлагается разместить 166 индивидуальных жилых домов с приусадебными участками на 656 жителей, общественные здания, детские и спортивные зоны. А также о строительстве одноквартирных жилых зданий с банями, хозпостройками, садами и огородами близ деревни Синьял-Покровское. Эти проекты рекомендовано повторно представить в Минстрой Чувашии — после того как их разработчики учтут все пожелания специалистов.

От рыбацкого рая до клубничных холмов

Сразу несколько проектов планировки были посвящены организации отдыха путешественников. Предложения столь любопытны, что многим в перспективе захочется стать туристом прямо в родной республике, если они получат путевку в жизнь.

Например, в сельском поселении Абашевское Чебоксарского округа планируется создать глэмпинг «СПА-Сити» — шесть модульных гостевых домов, административное здание со спа-комплексом, рестораном и номерным фондом, четыре беседки, амфитеатр, летнее кафе национальной кухни. Запланированы гостевая парковка, автокемпинг, детская площадка и веревочный парк. Примерно полгектара сельхозземель проект предлагает отнести к зоне отдыха — с учетом концепции развития округа и Чебоксарской агломерации. Еще около гектара, где размещено придорожное кафе, — к зоне транспортной инфраструктуры. Архитекторы поинтересовались, насколько перспективные объекты соответствуют перечню разрешенных видов деятельности в зоне придорожного сервиса. Порекомендовали проконсультироваться в республиканском Управлении Росреестра насчет дороги, которая ведет к проектируемому участку через территорию садоводческого некоммерческого товарищества, — нет ли возможных нарушений земельного законодательства. Иначе потребуются другие планировочные решения. Проект предстоит доработать, потом его снова рассмотрят.

Повторно обсудят градостроители и эскизное предложение, предлагающее расширить базу отдыха «Рыбацкий рай «У Юрьича» в Моргаушском округе, в сельском поселении Ярославское. Территория в 2,7 га уже освоена. Три года назад оборудован искусственный пруд для рыбоводства, есть обеспечивающая инфраструктура, от ресурсоснабжения до подъездных путей. Эскизный проект предлагает перевести еще 4 гектара земли близ деревни Нискасы в зону отдыха. Там предусмотрены десять модульных гостевых домов общей площадью 520 кв. м (более 20 номеров), административное здание с кафе и хозблоком, баня, крытый бассейн, беседки, парковка. В ходе обсуждения архитекторы внесли свои уточнения. В частности, отметили, что в гостиничных целях задействован участок, отведенный под рыбоводство, а это нарушение вида его разрешенного использования. Также рекомендовали рассмотреть возможность комплексного освоения территорий с созданием единой улично-дорожной сети.

Отправлен на доработку еще один проект в сфере туризма, адресованный Моргаушскому округу. На базе отдыха «Клубничные холмы» в Ярабайкасинском сельском поселении тоже есть подъездные пути, инженерные сети, и по проекту планировки предусмотрены модульные гостевые дома. Перепады рельефа и растительность только усилят рекреационные плюсы. От федеральной трассы М-7 «Волга» до объекта — 4,5 км. Сейчас решается вопрос прямого подъезда с местной дороги, до которой всего триста метров. Соединяющая транспортная ветка пока не сформирована, заключили архитекторы и рекомендовали пересмотреть планировочное решение в плане создания оптимальной улично-дорожной сети.

А эскизному предложению для Вурнарского округа на градостроительном совете дали зеленый свет. Одобрен проект планировки земельного участка в сельском поселении Кольцовское, соответствующие коррективы внесут в генплан. Речь о базе отдыха «Дикий Мир». Там на огороженной территории обитают животные и птицы редких пород, для каждого вида созданы отдельные зоны. Помимо наблюдений за природой проект предлагает развитие всесезонных услуг, связанных с отдыхом, — гостевые дома с общим фондом в 12 номеров, кафе, площадки для лыжного и игровых видов спорта, детские уголки. Запланированы административный корпус, пункт проката оборудования, хозблок для хранения инвентаря, парковка, а еще создание безбарьерной среды для людей с ограниченными возможностями.

Интересные темы — торговля и производство

Путевку в жизнь получили два эскизных проекта в Чебоксарском округе. Один из перспективных участков примыкает к деревне Большие Катраси, с северо-запада граничит с автодорогой республиканского значения. Здесь уже действует кафе. Предложено разместить рядом магазин товаров повседневного спроса с пунктом общепита, парковками для грузового и легкового автотранспорта. Градостроители дали свои замечания, в частности, по поводу размещения пожарных гидрантов и контейнеров ТБО.

Другое одобренное проектное предложение касается участка, расположенного по соседству с поселком Кугеси, близ федеральной автотрассы М-7 «Волга», отгороженной лесопосадкой. На нем предусмотрено возведение трех ремонтно-механических цехов с пристроенным административным корпусом, открытыми площадками для хранения готовой продукции, парковками для грузовиков, сопровождающей инфраструктурой (блочно-модульная котельная, насосная станция пожаротушения с резервуарами, гараж, контрольно-пропускные пункты, дорога-дублер с проездами). Вредных загрязняющих веществ производство автомобильных надстроек не предполагает, однако размер санитарно-защитной зоны ориентировочно в 50 метров рекомендовано уточнить.

Эскизы предоставлены Минстроем Чувашии