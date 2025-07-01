Дорога требует дисциплины

Жизнь — не уровень в компьютерной игре

В Чебоксарах Госавтоинспекция Чувашии провела пресс-конференцию, на которой главный государственный инспектор безопасности дорожного движения республики Владимир Романов представил итоги работы ведомства за первое полугодие 2025 года.

В обсуждении также приняла участие заместитель министра образования республики Марина Лежнина. И причина тому — беспокойство за детей на дорогах. Владимир Романов отметил: несмотря на снижение общего числа ДТП, тревогу вызывают характер и последствия аварий. За январь — июнь в регионе зарегистрировано 319 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 42 человека и 370 получили ранения различной степени тяжести. Лидируют столкновения (121 факт) и наезды на пешеходов (96 случаев). В 33 смертельных ДТП жертвами стали 14 пешеходов, 15 водителей и 13 пассажиров. Печально, но уже привычно: самые опасные дни недели — пятница и суббота. Почти половина всех смертей на дорогах (19 человек) пришлась именно на эти дни.

Особую обеспокоенность вызывают ДТП с участием водителей в состоянии алкогольного опьянения. Несмотря на общее снижение числа таких аварий, количество погибших в них выросло в 2,5 раза — с 5 до 13 человек. Пострадали 47 человек. Только за одни сутки, 26 июля, инспекторы выявили 15 нетрезвых водителей и 18 — без водительских прав.

Цифры На 21% увеличилось количество аварий в темное время суток.

На 31% — число ДТП по вине водителей со стажем менее двух лет.

В 7 раз выросло количество аварий с участием несовершеннолетних водителей мототранспорта.

По мнению Владимира Романова, это тревожные сигналы, требующие оперативной реакции со стороны родителей, педагогов и самих водителей.

Культура поведения на дороге по-прежнему оставляет желать лучшего. За полгода сотрудники Госавтоинспекции вынесли 966089 постановлений на общую сумму почти 949 миллионов рублей.

Особая боль — дети. Госавтоинспекция констатирует: аварии с участием подростков происходят регулярно.

23 июля в Моргаушском округе 16-летний подросток на питбайке столкнулся с автомобилем при повороте налево. За рулем он находился в шлеме, его 15-летний пассажир — без. Оба получили травмы. Выяснилось, что питбайк подростку купила мать.

24 июля в Канаше двое шестиклассников на мощном электросамокате попытались пересечь проезжую часть по пешеходному переходу и попали под маршрутку. Один ребенок получил ушибы, второй — перелом ноги. К счастью, обошлось без госпитализации. Технически самокат, на котором они передвигались, способен развивать скорость до 40 км/ч при весе 25 кг — это полноценное транспортное средство. Подобные случаи — не исключение. Они уже стали системной проблемой, вызванной отсутствием должного контроля со стороны взрослых и стремительным ростом популярности этих средств передвижения у детей.

Родителям важно осознать: самокат — не игрушка. Передвигаясь по дорогам, ребенок сталкивается с реальными рисками, и за его жизнь и здоровье в ответе взрослые.

Темы безопасности дорожного движения также обсуждались на правительственной комиссии под председательством вице-премьера Максима Иванова. Прозвучал четкий посыл: нужна системная информационная работа с населением. Причем не только силами ГИБДД, но и через региональные и муниципальные медиа. Как показал мониторинг, большинство из них тему безопасности на дорогах либо игнорируют, либо освещают эпизодически.

Предстоит масштабная профилактическая работа. Особое внимание — детской безопасности, культуре поведения на дороге и борьбе с пьяным вождением. Запланированы тематические уроки, спецпроекты в социальных сетях, встречи с родителями и педагогами.

Госавтоинспекция Чувашии призывает всех участников дорожного движения к ответственности. Перед покупкой электросамоката, велосипеда или мотоцикла важно задать себе вопросы: «Готов ли мой ребенок к этому? Понимает ли он, что дорога — это не игра?»

В ведомстве вновь призвали: если вы стали свидетелем опасного вождения, нарушений или подозрительных ситуаций — сообщите об этом в полицию по номеру 102 или анонимно через телеграм-бот @antidiler21bot.

Дороги — это зона общей ответственности. От каждого решения за рулем или на переходе зависит чья-то жизнь.

В рамках профилактической акции «Говорящие переходы», направленной на снижение аварийности на пешеходных переходах, сотрудники Госавтоинспекции совместно с воспитанниками детского сада № 1 нанесли предупреждающую надпись возле нерегулируемого перехода рядом с домом № 33 по улице Энтузиастов. Фото Госавтоинспекции Чувашии