Активно отдохнут и поделятся опытом

С 6 по 10 августа в Перми состоится финал нового общественного проекта Приволжского федерального округа «МолоТ», который объединит 420 участников из 14 регионов. Он станет ключевым событием программы «Пермь — Молодежная столица России».

В состав сборных войдут молодые специалисты предприятий реального сектора экономики в возрасте от 18 до 35 лет, а также молодые семьи с детьми. Чувашию представит команда из 27 человек — сотрудников ведущих предприятий республики, таких как АО «ЧЭАЗ», «Чебоксарское производственное объединение имени В.И. Чапаева» и других.

Участников ждут спортивные и интеллектуальные испытания. Нужно будет продемонстрировать знания о Великой Отечественной войне, проявить себя в спортивном ориентировании и комбинированном марш-броске, включающем общевойсковую Единую полосу препятствий, стрельбу из пневматической винтовки, оказание медицинской помощи пострадавшему и переноску раненого на носилках. Особенной частью станут семейная эстафета и соревнования по городошному спорту, который появился в России четыре века назад.

«До участия в региональном этапе в дисциплине «городки» я не знал, что из себя представляет этот вид спорта. Начал изучать правила и историю — игра исконно русская, что приятно удивило. Сам отбор прошел для меня довольно удачно, не было ни единого промаха. Теперь готовлюсь к финалу проекта «МолоТ» в Перми», — рассказал заместитель начальника центра — главный специалист ИЦ АО «ЧЭАЗ» Константин Григорьев.

Также в программе соревнований волейбол, мини-футбол, легкоатлетическая эстафета, бег на 5000 метров, настольный теннис. В творческом разделе — конкурс видеороликов о деятельности предприятий и трудовой специфике каждого региона. Молодежные советы предприятий округа обменяются на фестивале опытом своей работы на специальной стратегической сессии. А еще участников ждет экскурсионная программа и квест «Молот Молотова».

Финал станет итогом многомесячных отборов, в которых участвовали 16 тысяч человек с 830 предприятий округа. Победители получат кубок ПФО и незабываемые впечатления.

ИГОРЬ КОМАРОВ,

полномочный представитель Президента России в ПФО: «Главное новшество 2025 года — новый общественный проект для работающей молодежи «МолоТ». Он объединит команды предприятий реального сектора экономики, которые будут соревноваться в популярных у молодежи спортивных дисциплинах и интеллектуальных конкурсах. В этом году окружной финал пройдет в Пермском крае, так как Пермь стала молодежной столицей России. Считаем, что такой проект необходим, кроме материальных стимулов, нужно и общественное признание, и мотивация личностного роста».

Иван Максимов