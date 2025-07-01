Лесной патруль следит за порядком

За прошедшие выходные в республике выявлены нарушители санитарной и пожарной безопасности в лесах. Сотрудники Министерства природных ресурсов и экологии Чувашии совместно с инспекторами лесной охраны составили два протокола о нарушении лесного законодательства. В первом случае удалось выявить факт загрязнения леса, когда после отдыха на природе «туристы» оставили после себя мусор. Во втором случае — нарушение правил пожарной безопасности: компания людей, несмотря на установленный запрет, решила приготовить еду на костре. Кроме того, в ходе рейдов в районе озера Изъяр удалось выявить группу молодых людей, жарящих шашлыки на мангале. При появлении инспекторов нарушители поспешно скрылись.

Рейдовые мероприятия будут продолжены, и не только в выходные, но и в будние дни.