Если к врачу «некогда»

Тогда медики приходят сами

Белые шатры проекта Главы Чувашии «Шаг к здоровью» то тут, то там разворачиваются в разных уголках Чувашии. В Чебоксарах в четверг на прошлой неделе медики дежурили прямо у ворот Центрального рынка. Место здесь людное, к тому же был конец рабочего дня — и к уличной «поликлинике» в мгновение ока выстроились приличные очереди желающих проверить свое здоровье.

В одной палатке — стол регистрации, в другой — «кабинеты» специалистов, за ширмой — кушетка для снятия ЭКГ. В импровизированном медпункте все, как на обычном приеме врача. Разница лишь в том, что записываться к доктору не нужно, все можно успеть по пути с работы или возвращаясь с покупками с рынка. Одна из посетительниц, инженер-технолог Галина Михеева, проходила мимо случайно и, недолго думая, решила воспользоваться представившейся возможностью посетить врача. «Все никак не дойдут ноги до поликлиники, а тут доктора сами к нам пришли», — рассказала горожанка. Давно собиралась к врачам и ее соседка по очереди, но все никак не хватало времени. «Все некогда, все завтра, все откладывала, а тут вышла — смотрю: врачи принимают. Ну, думаю, знак», — улыбнулась женщина средних лет. «Очень удобно, все важные показатели можно проверить тут же: артериальное и внутриглазное давление, уровень холестерина, глюкозу, а еще ЭКГ», — добавила Галина.

«А мне стало интересно, что здесь, — присоединилась чебоксарка Елена Блинова. — Сегодня как раз ходила в поликлинику, мне предстоит операция, а тут решила дополнительно проверить глаза и уровень холестерина. Здорово, что придумали такой проект: тут и приятнее на свежем воздухе, чем в очереди в душном коридоре. Сами понимаете, к врачу иной раз не попадешь, а здесь между делом подошел, все, что надо, спросил, посоветовался. Почаще бы такие выезды устраивали, особенно там, где до больницы далеко. Все вежливые, все готовы помочь — замечательная идея!»

Прямо с покупками заняла очередь 73-летняя Галина Костерина — пришла на рынок за свежими абрикосами для варенья. «Давно не была в больнице, гляжу — врачи принимают: вот мимоходом решила показаться. Понравилось, что без записи, — взвесилась, кровь сдала на холестерин и сахар, сразу же сказали результаты. Всем советую воспользоваться такой возможностью».

В основном на прием к врачам записывались женщины, но привлекали «медпункты» на колесах и мужчин, а также молодых людей. «Проверили с ног до головы: и рост, и вес, и давление. Удобно, тем более работаем рядом. В больницу времени ходить нет, с утра до вечера на работе, а тут все под боком. Не все же могут выделить специальный день на поход к врачу, и такие пункты очень выручают», — рассказала молодая девушка по имени Наталья.

В шатрах здоровья прием по графику ведут специалисты из разных лечебных учреждений. В этот раз, например, горожан консультировали сотрудники Центральной городской больницы — прием вели терапевт, дерматолог, педиатр, медики рассказывали о правильном питании и здоровом образе жизни. Вместе с ними дежурили специалисты и из Центра СПИД Чувашии — в тест-мобиле все желающие могли сдать экспресс-анализ на ВИЧ-инфекцию. Тестирование абсолютно бесплатное и анонимное, и уже через 1-2 минуты посетителям выдавался результат. «Раз в полгода нужно обязательно обследоваться, — напомнила заместитель главврача Центра СПИД Наталья Гимранова. — Потому что ВИЧ-инфекция поражает независимо от возраста, пола, профессии или благосостояния. По статистике, растет количество заболевших старше 50 лет. Благодаря Правительству республики и Минздраву был закуплен тест-мобиль, который выезжает в округа республики, и заболевшие своевременно могут узнать о вирусе в организме и начать получать лечение. Если вначале наш тест-мобиль обходили стороной, то сейчас радует, что люди приходят и обследуются. Мы очень благодарны проекту «Шаг к здоровью», что нам дали возможность присоединиться к этой важной работе».

Оценить, как работают выездные «медкабинеты» проекта «Шаг к здоровью», приехал и Глава Чувашии Олег Николаев. Вместе с министром здравоохранения республики Ларисой Тарасовой они пообщались с жителями, выслушали их просьбы и удостоверились, что людям такая инициатива пришлась по нраву. Посетители благодарили за удобство и заботу — атмосфера у шатра царила доброжелательная.

Как отметил Олег Николаев, цель проекта «Шаг к здоровью» — объяснить людям важность бережного отношения к себе и своему здоровью. И хотя он работает чуть больше месяца, с 24 июня, популярность его растет. Так, в разные уголки Чувашии уже было совершено более 200 выездов, более 27 тысяч человек воспользовались пунктами здоровья, десятки тысяч получили консультации, а если требовалось — направления на дообследование. Проект охватывает не только взрослых, но и детей — за последнее время педиатры осмотрели 536 ребят. «Даже в ходе вот такого очень усеченного обследования выявляется очень большое количество болезней. Но самое главное — люди начинают более осознанно относиться к своему организму. Работа идет слаженно благодаря опыту и высокой квалификации врачей и поддержке более 100 неравнодушных волонтеров. Очень ценю труд наших специалистов, их искреннее внимание к пациентам. Спасибо каждому», — поблагодарил Олег Николаев.

Кстати, медики Центральной городской больницы, как сказала главврач Татьяна Маркелова, за время работы проекта «Шаг к здоровью» принимали пациентов в уличных медпунктах уже в 12-й раз. Они обследовали более двух тысяч человек — без внимания не остается ни один обратившийся.