«Приезд иностранцев» увидим в Чебоксарах

Этой осенью в Чувашском государственном художественном музее снова можно будет посмотреть шедевры из коллекции Государственной Третьяковской галереи.

Как сообщил в своем телеграм-канале Глава республики Олег Николаев, достигнута договоренность о том, что в Чебоксарах будут представлены посетителям музея «Приезд иностранцев» и «Девушка в красной шубке» Сергея Иванова, а также «У открытого окна. Портрет дочерей Ф.И. Шаляпина» Константина Коровина. Выставка будет работать с 4 сентября по 4 декабря в Художественном музее. На нее можно будет попасть по Пушкинской карте.

«Для нас важно, чтобы высокое искусство было доступным для разных возрастов и разной аудитории, поэтому стараемся разработать новые форматы для зрителей, сотрудничаем с известными галереями», — подчеркнул Олег Николаев.

Напомним, в Чебоксарах в 2023 году уже работала выставка картин «Три шедевра Левитана в Чувашии» из Третьяковской галереи. Экспозиция два месяца располагалась в отделе русского и зарубежного искусства Художественного музея на улице Константина Иванова. Были представлены три произведения великого художника — «Свежий ветер. Волга», «Весна. Большая вода», «На Волге». Посетители музея могли знакомиться не только с работами Левитана, но и погрузиться в его жизнь и творчество благодаря лекциям, мастер-классам и авторской настольной игре.

Подлинники картин тогда увидели почти 11 тысяч человек, многие приезжали из округов республики. Было проведено более 100 экскурсий, десятки лекций, мастер-классов, творческих конкурсов, которые пользовались большой популярностью.

Филипп Афанасьев