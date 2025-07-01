В Алатырском округе началось строительство новой школы

В селе Чуварлеи началось строительство школы на 300 мест в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

Местные жители давно ждали решения проблемы — действующему зданию школы уже более века: в нем не хватает кабинетов, а отсутствие спортивного и актового залов не соответствует современным требованиям. Понимая необходимость улучшения инфраструктуры образования, Глава Чувашии Олег Николаев принял решение выделить свыше 630 млн рублей из республиканского бюджета на возведение нового социального объекта.

Завершить все работы подрядчику рекомендовано не позднее августа 2027 года.