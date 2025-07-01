Агромаркет с национальным колоритом

Все богатство и щедрость полей республики — под единым брендом «Пехет».

Агромаркет с таким названием в пятницу начал работу в Чебоксарах. Площадка разместилась на цокольном этаже торгового центра «Каскад» и уже привлекла внимание ценителей натуральных фермерских продуктов.

Все свое, родное — так можно сказать о представленном здесь ассортименте. Свежее мясо, молочные продукты, сладости, мед, хлеб, сыр, рыба, овощи, напитки и многое другое, выращенное и произведенное в Чувашии, — теперь все это чебоксарцы и гости столицы могут приобрести в новом современном агромаркете в самом центре города. На площади свыше 4 тыс. кв. метров расположились более чем 50 чувашских производителей. Места хватает для всех: тут и продукция крупнейших предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности республики, и товары местных сельхозпроизводителей со всей республики, и плоды трудов фермеров и небольших хозяйств.

В переводе с чувашского языка слово «пехет» означает «изобилие, богатство», и оно очень подходит новой торговой площадке. Помимо продуктов питания здесь продают сувениры, изделия народных промыслов, одежду в национальном стиле и даже саженцы цветов и растений. Июль щедр на дары природы, вот и прилавки в день открытия утопали в ароматах клубники, смородины, вишни, крыжовника, малины — в последние три года ягодоводство в республике уверенно развивается, и фермеры высоко оценили перспективы новой точки сбыта.

С работой уникального для Чувашии агромаркета одной из первых ознакомилась министр сельского хозяйства России Оксана Лут, прибывшая с рабочим визитом в республику. Вместе с Главой Чувашии Олегом Николаевым она прошлась по изобильным торговым рядам и пообщалась с чувашскими фермерами. Предприниматели из разных уголков Чувашии рассказали об истории своих брендов, знакомили со своей продукцией и, конечно, предлагали попробовать ее на вкус.

Создание агромаркета стало возможным благодаря поддержке республики — объем вложений превысил 180 млн рублей. Как отметил руководитель региона Олег Николаев, «Пехет» — уникальная для Чувашии площадка возможностей. Современная инфраструктура, уютные зоны отдыха, просторные помещения и зона фуд-корта — здесь все продумано для роста бизнеса и комфорта покупателей. Так, фермерам, реализующим в «Пехете» свою продукцию, республика компенсирует до 60% стоимости аренды. «Убежден, что «Пехет» станет точкой притяжения для жителей и гостей республики, создаст новые рабочие места, даст мощный толчок развитию агропромышленного комплекса Чувашии», — считает Олег Николаев. Проект по созданию агромаркета «Пехет» реализован совместными усилиями Правительства Чувашии и ассоциации «Народный фермер Чувашии». Он стал частью стратегии развития агропромышленного комплекса «АгроПродвижение».

А по словам премьер-министра Чувашии Сергея Артамонова, агромаркет сократил дистанцию между производителем и потребителем. «Разработку концепции агромаркета «Пехет» мы начинали еще летом 2023 года. Два года ушло на то, чтобы довести площадки до уровня качества представленной здесь продукции. Но результат того стоил», — написал он в своем телеграм-канале.

В честь открытия агромаркета «Пехет» прошел большой праздник. С самого утра на площадке перед «Каскадом» и внутри торгового центра выступали артисты и музыканты, работали интерактивы и мастер-классы. Событие привлекло немало туристов: многих в путешествиях по России привлекают гастрономические впечатления, и здесь гости смогли распробовать чувашскую продукцию во всем разнообразии.