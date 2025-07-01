Новые возможности для села

В селе Батырево открылся новый мясоперерабатывающий цех сельскохозяйственного кооператива «Агро-Союз». В торжественном запуске его работы принял участие Глава Чувашии Олег Николаев. Предприятие сможет производить до 2 тонн продукции в день, а главное — создаст 14 новых рабочих мест для местных жителей.

Сырье для переработки поступает от 38 фермеров — членов кооператива и других местных производителей. В цехе мясо разделывают, сортируют, фасуют и при необходимости замораживают. В 2026 году здесь планируют выпускать 110 тонн мяса и субпродуктов, а также 9 тонн полуфабрикатов ежегодно.

Олег Николаев осмотрел производственное помещение, где установлено оборудование для переработки мяса, включая линию шоковой заморозки. Здесь обеспечено соблюдение всех предъявляемых требований. «Потребители получат вкусную и качественную продукцию, — сказал Глава республики, отметив, что Правительство Чувашии поддерживает такие проекты, выделяя региональные гранты на развитие сельхозкооперативов. — Это помогает малым агропредприятиям создавать общие производственные мощности, которые служат во благо всех членов кооператива и повышают результативность их труда».

Общий объем инвестиций составил 65 миллионов рублей, из которых 39 миллионов — республиканские грантовые средства в рамках госпрограммы поддержки сельского хозяйства. Такая помощь от руководства республики позволяет сельхозпроизводителям внедрять современные технологии и увеличивать объемы производства.

Также Олег Николаев открыл в Батырево магазин халяльной продукции в Торговом доме «Батыр». Здесь представлены не только продукты местных фермеров, но и аптека, турагентство, фуд-корт и даже зона отдыха с зарядками для телефонов. Этот проект помогает сельхозпроизводителям напрямую выходить на потребителей. Цель регионального руководства — выстроить полный цикл в агропромышленном секторе Чувашии от откорма скота, выращивания зерна и до появления продукции на прилавках магазинов.

Местные фермеры и работники торговых точек, с которыми пообщался Олег Николаев, благодарны за внимание к развитию села. «Раньше нам приходилось везти мясо на переработку в другие районы, — рассказал один из членов кооператива. — Теперь все будет здесь, и это экономит время и деньги».

Открытие новых производств — не просто цифры в отчетах, а реальные изменения для людей. Как отметил Олег Николаев, такие проекты делают жизнь в селе перспективной и комфортной. А значит, у молодежи появляется еще одна причина оставаться на малой родине.

КСТАТИ

Батыревский округ показывает положительную динамику экономического развития. Индекс физического объема производства продукции сельского хозяйства в Батыревском муниципальном округе в первом полугодии 2025 года составил 103,9%, в сельскохозяйственных организациях — 115,5%. В хозяйствах всех категорий увеличилось производство мяса на 3,6% к уровню аналогичного периода 2024 года. Сейчас в округе реализуется 23 инвестиционных проекта на сумму почти 2 млрд рублей. Среди них — строительство цеха по разделке (обваловке) мяса мощностью до 10 тонн в сутки, общей стоимостью 120 млн рублей, завод по производству сыра и сухого молока в кооперативе «Эко-продукт» мощностью до 100 тонн в сутки, общей стоимостью 700 млн рублей.

Василий Григорьев