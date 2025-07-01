В Чувашии стартовала образовательная программа «СВОи в бизнесе»

Программа нацелена на поддержку участников специальной военной операции и членов их семей, делающих первые шаги в предпринимательстве.

Подано 34 заявки. Из них 23 — от участников СВО, девять — от супруг бойцов, и по одной заявке подано от родителя и совершеннолетнего ребенка участника СВО. Из Чебоксар поступило 26 заявок, две — из Канашского муниципального округа, по одной — из Новочебоксарска, Шумерлинского, Порецкого, Ядринского, Цивильского и Аликовского округов. Девять человек, находящихся в данный момент в зоне СВО, смогут проходить обучение дистанционно. Это позволяет проекту оставаться доступным, несмотря на обстоятельства, сообщает Минэкономразвития Чувашии.

Слушателей ждут как теоретические модули (основы маркетинга, продвижения, финансовой грамотности, юридических аспектов), так и индивидуальная работа с наставниками — действующими предпринимателями региона. Уже в первый день занятий перед участниками выступили основатель крафтовой сыроварни Ольга Кошелева и руководитель компании «Авиатор» Максим Григорьев.

Программа продлится до конца июля. По итогам участники смогут сформировать свои бизнес-идеи, получить помощь в регистрации, консультации по мерам господдержки и возможность развивать проект с сопровождением наставников. Инициатива реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».