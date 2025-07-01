Оживает военная история

От раскопок до реконструкции

С 17 по 20 июля у мемориала «Строителям безмолвных рубежей» в Козловском округе развернется настоящая машина времени. Более 150 поисковиков и реконструкторов из Поволжья соберет здесь IV Всероссийский фестиваль «На рубеже».

Участников, как всегда, ожидает насыщенная программа. На полевых работах вместе с опытными поисковиками можно будет поучаствовать в настоящих раскопках. Спикерами фестиваля станут опытные поисковики из Чувашии, а также гости из Мордовии, Татарстана и Марий Эл. Помимо образовательной программы запланирована и культурно-развлекательная часть — концерт патриотических песен, акция «Свеча памяти», курс молодого бойца, диалог с Героем. Также состоится возложение цветов к мемориалу «Строителям безмолвных рубежей».

А самым зрелищным событием, конечно же, станет военно-историческая реконструкция «На рубеже», которая начнется в 16 часов 19 июля. Зрители смогут увидеть воссоздание битвы, произошедшей в рамках Восточно-Прусской операции в 1945 году, где героически сражались наши земляки из 139-й и 324-й стрелковых дивизий. Кстати, в разработке и планировании этой операции принимал участие уроженец Чебоксар, начальник штаба 2-го Белорусского фронта генерал-полковник Александр Боголюбов.

Фестиваль — не просто событие, а мост между поколениями. Здесь оживают страницы истории, которые написаны нашими героическими предками. Приходите всей семьей — будет интересно, трогательно и по-настоящему!

Дмитрий Фролов