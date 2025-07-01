VoWiFi теперь в Чувашии – все плюсы новой технологии от Т2

Дозвониться теперь получится отовсюду – в Чувашии начала действовать технология VoWiFi, которую запустил оператор Т2. Что это значит для абонентов, на каких устройствах она работает и что нужно сделать, чтобы активировать услугу на своем смартфоне?

Что стоит за буквами?

VoWiFi – это сокращение от «Voice over Wi‑Fi» (дословно «голос через Wi-Fi». Технология позволяет звонить по сети Wi‑Fi там, где мобильная связь может быть недоступна. Такое часто бывает в зданиях с толстыми стенами, в подвалах или на верхних этажах высоток, а еще во время заграничных поездок. Технология не только делает связь доступнее, но и помогает экономить, ведь в поездках по России и за рубежом она расходует минуты без дополнительной платы.

Как активировать услугу у себя на смартфоне?

Чтобы воспользоваться технологией, нужно убедиться, что ваш смартфон поддерживает VoWiFi, а сами технологии активированы во внутренних настройках гаджета. Проверьте, включена ли у вас технология VoLTE – на экране должен гореть соответствующий значок. После этого останется только включить VoWiFi на своем устройстве и выбрать приоритет сети. Как сделать это в случае с конкретным гаджетом – можно узнать на сайте оператора Т2.

Приоритет мобильной сети означает, что звонки в первую очередь будут идти по сети, при ее отсутствии активируется VoWiFi. В настоящий момент VoWiFi в сети T2 доступна на ряде смартфонов на Android.

Какие ограничения есть у технологии?

Хоть VoWiFi и может стать палочкой-выручалочкой при звонках из труднодоступных мест, существует и ряд ограничений. Например, нельзя звонить посредством этой услуги на короткие городские номера. Также если абонент больше четырех часов не регистрируется в сети сотовой связи, доступ к VoWiFi может быть ограничен. Стоит помнить и о том, что качество звонков через Wi-Fi зависит от соединения и поставщика интернета.

«Запуск в Чувашской республике VoWiFi – это новый этап масштабного технического проекта, который является логичным продолжением внедрения в регионе VoLTE, или технологии звонков в 4G. Уверен, что в разгар сезона дач и отпусков эти обновления станут востребованы среди жителей Чувашии, ведь теперь наши абоненты могут звонить близким из-за рубежа или точек, где мобильная сеть может быть нестабильна, зато есть роутер», – рассказал технический директор макрорегиона «Волга» Т2 Дмитрий Плотников.