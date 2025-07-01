Ориентир на профилактику

В республике пациенты могут получить квалифицированную помощь на любом этапе. В сложных случаях к их услугам — профильные центры, телемедицина и даже санавиация. Однако в современном здравоохранении все громче звучит слово «профилактика». И здесь важная роль принадлежит первичному звену. На заседании Правительства Чувашии обсудили отчет о здоровье жителей республики за 2024 год.

Общая заболеваемость уменьшилась по сравнению с 2023 годом, первичная — снизилась на 7,5%, сообщила врио министра здравоохранения Чувашии Олеся Игнатьева. Цифры по детям еще оптимистичнее, и это один из результатов превентивной работы — ею охвачены почти 200 тыс. детей (более 80%). «Массовые профилактические мероприятия позволяют вовремя выявлять пациентов из группы риска, брать их на учет и предотвращать дальнейшее развитие заболевания», — подчеркнула врио министра.

Охват населения профилактическими осмотрами вырос почти на четверть. Диспансеризацию прошли более 527 тыс. жителей региона, и здесь есть новшества. Это плановые проверки здоровья взрослого населения репродуктивного возраста (55 тыс. человек), а также диспансеризация на рабочем месте (почти 45 тыс.).

Хороший знак

В Минздраве республики отмечают: население начинает осознанно заботиться о своем здоровье. Все чаще люди обращаются к медикам в профилактических целях — около пяти визитов к врачу в пересчете на каждого жителя.

Первичное звено здравоохранения наращивает свою эффективность. Как следствие, почти на 18% снизилось число вызовов скорой помощи. Люди стали меньше «сидеть» на больничном — продолжительность временной нетрудоспособности сократилась на 43,3 дня (3,8%).

В этом году по инициативе Главы Чувашии Олега Николаева запущен масштабный проект «Шаг к здоровью». Мобильные пункты развернулись по всей республике — медики выезжают по графику в города и села. Так, в селе Штанаши Красночетайского округа за четыре часа свое состояние проверили 124 человека. «Все про себя узнали — и рост, и вес, пульс, уровень сахара и холестерина в крови. Проверили глаза и легкие. А главное, получили рекомендации медиков, в том числе и узких специалистов — хирурга или невролога, например», — рассказали пациенты.

Присоединились к проекту и жители села Ишаки Чебоксарского округа. Выездная команда Чебоксарской районной больницы приняла в этот день 165 человек — не только жителей, но и гостей из других регионов. По итогам обследований одного пациента экстренно отправили в стационар с подозрением на серьезное нарушение сердечного ритма. Еще 68 жителей пройдут дообследование.

Рады и в деревне Вудоялы Ибресинского округа. «Сегодня за небольшой промежуток времени получила консультации нескольких врачей. Все это в шаговой доступности от дома. Спасибо врачам!» — поделилась Надежда Иванова, одна из 86 человек, посетивших мобильный пункт здоровья.

Цифры Как отметил в своем телеграм-канале Глава Чувашии Олег Николаев, профилактические осмотры и диспансеризация в прошлом году охватили рекордное число людей — почти 30 тыс. хронических заболеваний выявили на ранней стадии. В рамках проекта «Шаг к здоровью», стартовавшего в День республики, в выездных пунктах здоровья побывали более 10,5 тыс. человек. На дополнительные обследования в медучреждения терапевты направили 2352 пациента, врачи узких специальностей — 1363.

Общий объем финансирования здравоохранения республики за последние пять лет составил около 145 млрд рублей, что позволило улучшить многие ключевые показатели. «Жители действительно ощущают изменения в отрасли. Об этом свидетельствуют данные оценки общественного мнения — на сегодняшний день более 56% опрошенных удовлетворены оказываемой медицинской помощью, и, самое главное, эта цифра ежегодно растет», — подчеркнула врио министра здравоохранения.

Самый ценный ресурс любой отрасли — это кадры. И здравоохранение — не исключение. В республике действуют 18 различных мер социальной поддержки медицинских работников. Ежегодно ими пользуются более четырех тысяч сотрудников отрасли. Это позволило улучшить обеспеченность больниц региона медперсоналом.

В Цивильском округе с 2020 года в центральную больницу трудоустроены 15 специалистов по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Наталия Токарева, врач-педиатр с 29-летним стажем, тоже стала частью команды: «Привлекла программа «Земский доктор». Устала от суеты большого города. Здесь и воздух другой, и птицы, кажется, поют по-иному. Встретили меня в больнице хорошо, работаю с большим удовольствием».

При участии Главы Чувашии круг помощи расширяется. Приняты дополнительные меры по поддержке медработников на селе, включая компенсацию расходов на аренду жилья, проезда к месту работы и обратно, а также единовременные выплаты молодым специалистам дефицитных специальностей. Вопрос нехватки кадров постепенно уходит с повестки дня во многих медучреждениях.

К примеру, большая кадровая работа в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» проведена в Козловской центральной районной больнице. В прошлом году укомплектованность медиками составляла 89%, а сегодня этот показатель увеличился до 94%. За минувший год штат пополнился семью врачами и десятью специалистами среднего звена.

Андрей Яковлев никогда не сомневался, что станет врачом — родился в семье медиков. В ЧГУ имени И.Н. Ульянова освоил специальность «Лечебное дело», пять лет работал врачом общей практики в Вурнарской центральной районной больнице. Его мечта стать акушером-гинекологом осуществилась в 2023 году — по целевому направлению он поступил в Республиканский институт усовершенствования врачей. Сейчас ординатор второго года обучения стажируется в Президентском перинатальном центре. Скоро учеба завершится, и Андрей Яковлев будет работать здесь. «Мечтаю стать частью дружной команды. Нет более важной и нужной профессии, чем врач», — говорит он.

Доступная медицина сама приходит к людям, экономя их время и сберегая здоровье. Фото Валерия Панфилова