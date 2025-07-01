Будущее Чувашии и России в надёжных руках

Творчество объединяет поколения.

Вся палитра многогранной национальной культуры вновь отразилась на Всероссийском фестивале «Краски Чувашии». Недавно в Чебоксарах подвели его итоги. Торжественная церемония награждения финалистов состоялась в концертном зале Чувашского государственного института культуры и искусств.

«Краски Чувашии» проходят с 2016 года по инициативе депутата Государственной Думы, заместителя руководителя фракции «Единая Россия» Алены Аршиновой. Фестиваль способствует сохранению и популяризации самобытной материальной и духовной культуры региона, памятников национальной литературы и искусства, педагогических и методических практик.

С каждым годом фестиваль набирает популярность: растет число участников, расширяется география. Девятые «Краски Чувашии» порадовали значительным количеством конкурсных работ. В этом году поступило более десяти тысяч заявок. Средний возраст участников — 16,5 лет. Были представители всех муниципальных округов республики, а также Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Ленинградской и Тверской областей, Краснодарского края, Коми, Карелии, Бурятии, Калмыкии, Крыма.

Примечательно, что в этот раз конкурсную программу посвятили Году защитника Отечества в России, Году Победы и патриотизма в Чувашии, а также 105-летию образования Чувашской автономии. Направлений было несколько: детское художественное творчество, вокально-инструментальное и танцевальное творчество, фотоискусство, методические разработки и педагогические проекты, исследования в области краеведения и генеалогии, искусство чувашской вышивки и литературное творчество.

В своем обращении к участникам конкурса Алена Аршинова помимо прочего отметила, что каждому из нас важно помнить свои корни, важно знать историю своего края. Преемственность поколений — залог нерушимого настоящего и независимого будущего.

«И глядя на нас, как мы чтим наши традиции и предков, наши дети будут поступать так же. Сила России в ее многонациональности. Чем больше родных языков, чем больше национальных культур, тем Россия сильнее, тем сильнее ее духовно-нравственная основа. И нам важно передавать свои традиции детям», — сказала со сцены Алена Игоревна.

И сама церемония награждения в полной мере отразила слова парламентария: зрители увидели яркое шоу с представлением флагов всех регионов — участников проекта, выступления танцевальных и вокальных коллективов. «Краски Чувашии» — один из самых теплых конкурсов в череде мероприятий проекта «Новая школа» партии «Единая Россия». Дети активно откликаются, а это значит, что наше будущее, будущее Чувашии и России в надежных руках», — отметила Алена Аршинова.

Фестиваль завершился, но яркие эмоции останутся с участниками надолго. Фото газеты «Грани»