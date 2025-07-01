Педагоги республики в числе лучших

Три учителя информатики из Чувашии стали победителями премии «Яндекс Учебника». В ближайшее время их ждет стажировка в московском офисе ИT-компании. Премия вручается в рамках главного конкурса программы «Кадровый резерв». Это инициатива Яндекса по поддержке профессионального роста преподавателей информатики, внедрению современных педагогических практик и повышению качества обучения в сфере ИТ в образовательных организациях. В этом году в премии участвовали более 20 тыс. педагогов, финалистами стала тысяча, а победителями — 20 человек. «Особенная гордость, что трое из лучших — учителя из Чувашии: городов Чебоксары, Новочебоксарск и Канаш», — отметил премьер-министр республики Сергей Артамонов.