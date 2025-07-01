Вышитый платочек уберёг от бед

Так повелось издревле. Мужчины уходили защищать Отечество, а женщины оставались ждать и верить. Когда была объявлена частичная мобилизация, воины Чувашского полка, отправлявшиеся в зону СВО, получили украшенные стежками обереги. Спустя два с лишним года история получила неожиданное и трогательное продолжение.

«Я хорошо помню тот день — 13 октября 2022 года, — рассказывает полковник Валерий Степанов. — Те теплые слова, которыми нас напутствовали в республиканском военкомате чувашские женщины. А вот и подаренный платочек. Все это время я его у сердца держал. Вернулся живым-здоровым».

Желтый лоскуток украшен разноцветьем узоров. В каждом заключен особый смысл. Когда Национальный музей и Союз женщин Чувашии объявили акцию «Подари платок солдату», рукодельницы по всей республике взялись за иголки и нитки. Были среди них профессиональные вышивальщицы и любительницы, школьницы и пенсионерки — всем хотелось поддержать наших бойцов.

Той осенью было организовано несколько отправок в Ульяновск, где формировался Чувашский полк. 13 октября из столицы Чувашии отбыли около 50 мобилизованных офицеров — под чувашские народные песни в исполнении ансамбля «Уяв». Артисты устроили настоящий традиционный обряд проводов в армию. Там же женщины вручили защитникам Родины платки. Это древний обычай. Чуваши верят, что мастерица не просто прокладывает по канве стежок за стежком, а вкладывает в вышивку часть своей души. В узорах запечатываются молитвы, чаяния и надежды, вера и любовь, по-матерински оберегающая женская сила. Считалось, что такой невидимый щит укрывает солдата от бед. Расшитый талисман обычно передавали в дар со словами: «?ак тут?рпа каялла килмелле пулт?р» — «С этим платком вернись к нам обратно».

Валерий Степанов получил такой оберег из рук министра культуры Чувашии Светланы Каликовой.

Вернувшись через два года с СВО, он решил побывать в Национальном музее — хотелось увидеть Вышитую карту России. И работники его сразу узнали! Неудивительно — Валерий Николаевич запечатлен на фотостенде в музейной экспозиции, посвященной участникам специальной военной операции. Перед отправкой на ратные поля, с тем самым платочком в руках. «Вот он», — смущенно улыбнувшись, мужчина достал из нагрудного кармана расшитый лоскут ткани…

«Коллеги позвонили и сказали, что вы вернулись», — министр Светлана Каликова была рада неожиданной встрече. Она состоялась на днях в Национальном музее. Валерий Степанов рассказал о себе. Кадровый военный, в свое время окончил Ульяновское гвардейское высшее танковое командное училище, потом Военную академию бронетанковых войск. Как и все военные, поколесил по свету. Служил в Забайкалье, Москве, на Дальнем Востоке и даже в Германии. Завершил службу в Самаре.

На СВО находился в Запорожской области. Занимал пост заместителя командира полка по вооружению. Как настоящий военный, Валерий Степанов был немногословен. В разговоре несколько раз подчеркнул, что очень благодарен сослуживцам, однополчанам, подчиненным — за то, что с честью выполняют свой долг по защите Отечества. На вопрос «Какие они, современные воины?» Валерий Николаевич твердо ответил: «Достойные ребята, на них можно положиться». Чувствовал полковник и постоянную поддержку малой родины — из Чувашии приходили гумконвои, детские письма.

В роду Степановых мужчины не понаслышке знакомы с ратным делом. «Мой дед погиб на Великой Отечественной войне, — рассказал Валерий Николаевич. — Из нас, троих братьев, — двое военные, младший, подполковник, прошел Чечню». У самого полковника семья большая. Жена, три сына (они тоже, кстати, отслужили сначала как срочники, а потом по контракту в разных военных округах). Сейчас Валерию Степанову 66 лет, и он уже трижды дед и прадед — у него есть два внука и внучка, подрастает правнучка. И сейчас Валерий Николаевич без дела не сидит. Он руководит одной из ветеранских организаций, в его ведении — воспитание молодежи и забота о ветеранах.

«Мужчина всегда должен быть готов к защите Родины, — считает полковник. — Об этом свидетельствует исторический опыт нашей страны. Так что укреплять свою физическую подготовку и боевой дух надо с юности». В беседе Валерий Николаевич вспомнил, как в 1970-е годы его, тогда еще молоденького парня, провожали из Чебоксар в армию — тоже по национальным традициям, с вышитыми полотенцами. А в моей памяти вдруг возникли восьмиконечные звезды — есть такие среди чувашских обережных узоров. Их свет всегда приведет человека обратно, домой. Кто-то из сотрудников музея предложил пополнить символическим платочком, побывавшим на СВО, экспозицию. Но полковник лишь улыбнулся. Нужен самому.

Полковник Валерий Степанов два года хранил на СВО вышитый платок, подаренный ему министром культуры Светланой Каликовой. Фото из архива редакции