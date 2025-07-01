Найдут себя в новом деле

Открыт прием заявок на участие в программе «СВОи в бизнесе». Оценить деловые способности смогут герои спецоперации и члены их семей. Как сообщили в Минэкономразвития Чувашии, слушатели курсов освоят азы предпринимательства, научатся разбираться в вопросах маркетинга, финансов, права, налогов, получат доступ к мерам господдержки. Обучение будет проводиться на базе центра «Мой бизнес» в разных форматах: встречи и занятия с наставниками и экспертами пройдут в Чебоксарах очно, а дополнят их онлайн-семинары. Заявки на участие принимаются до 10 июля, для этого нужно заполнить специальную форму по ссылке, указанной на сайте Минэкономразвития региона. Стартует программа 14 июля. По данным ведомства, проект находится в фокусе нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» и направлен на поддержку тех, кто готов начать свое дело, развивать бизнес и уверенно адаптироваться к новой жизни.