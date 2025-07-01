Чебоксарские дворы становятся комфортнее

Состоялось выездное совещание по вопросам благоустройства территорий по улице Университетской, 20, корп. 1 и улице Ахазова, 1 и 3.

«На данном этапе определяем точки, которые в последующем нужно будет включить в план ремонта. Достаточно много неравнодушных людей принимают участие в дискуссии», — сообщил Александр Сидоров, член общественного совета при управе Московского района администрации города Чебоксары.

Так, на улице Университетской, 20, корп. 1 предстоит отремонтировать 800 кв. м дворового проезда, поднять горловины шести колодцев, решить проблему сползания грунта. Общая стоимость работ превышает 3,5 млн рублей. Также планируется перенести контейнерную площадку, которая расположена на проездной части двора, и организовать слив воды. Детская площадка и дворовые проезды по улице Ахазова, 1 и 3 находятся в достаточно хорошем состоянии, но здесь есть участок, требующий освещения.

В столице Чувашии строительству сетей уличного освещения уделяется серьезное внимание. «В прошлом году было выделено около 11 миллионов, в этом году общая сумма составила чуть более 17 миллионов рублей», — уточнил директор МБУ «Управление жилфондом города Чебоксары» Андрей Шестаков.

В ходе выездного совещания также зашла речь о программе инициативного бюджетирования «Ниме — Народный бюджет». По поручению Главы Чувашии Олега Николаева и при поддержке партии «Единая Россия» в нее внесены изменения. В частности, теперь акцент сделан на активное участие горожан. Один из новых приоритетов — «Мой двор» — направлен на развитие придомовых территорий.

КСТАТИ В 2025 году в Чебоксарах планируется благоустроить 28 дворов, где проживают более 13,5 тыс. человек. На эти цели выделено 126,36 млн рублей.

Светлана Ильина, Анастасия Рыбакова

Как рассказал член общественного совета при управе Московского района Александр Сидоров, многие проблемы выявляются непосредственно в общении с активными жителями. Фото Валерия Панфилова