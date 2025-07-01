Сельчане времени зря не теряют

На улицах Труда и Молодежная в деревне Чиричкасы Цивильского округа обустроили дорогу с асфальтовым покрытием. Теперь местным жителям не страшны лужи и грязь.

В деревне Третьи Вурманкасы ведется капремонт водопровода. В Староселках специалисты занимаются монтажом освещения спортивной площадки. Завершены ремонт дороги по улице Ленина в деревне Орбаши и работы по устройству общественного колодца в деревне Малиновка. Проекты реализуются благодаря активному участию жителей округа в программе инициативного бюджетирования.