Сразились на спортплощадке

В минувшие выходные в Канаше прошел фестиваль «Кубок защитников Отечества–2025». Турнир развернулся одновременно на нескольких площадках города. В соревнованиях приняли участие ветераны боевых действий и вооруженных конфликтов.

Сильнейших выявляли в нескольких дисциплинах, включая волейбол, настольный теннис, шашки и паралимпийский вид спорта — бочча.

Спортзал Дома детского творчества принял участников состязаний по настольному теннису и шашкам, а также стал главной ареной для состязаний по бочча, вызвавших особый интерес у гостей и участников. «Моя семья, которая сегодня сопровождает меня, хотела приобщиться к данному виду спорта, а получилось, что уезжаем домой с медалью», — поделился впечатлениями участник соревнований Андрей Гарифуллин.

Организаторы отметили безупречную подготовку турнира по бочча, которую обеспечил тренер-преподаватель Владимир Викторов из спортивно-адаптивной школы г. Чебоксары.

Волейбольные баталии развернулись в спортивном зале Канашского филиала Чебоксарского медицинского колледжа. Матчи прошли в напряженной борьбе при активной поддержке болельщиков, которые с азартом поддерживали свои команды.

Торжественная церемония награждения завершила насыщенный спортивный день. Победители и призеры во всех дисциплинах получили медали и дипломы от Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики. Особой награды — переходящего кубка — удостоилась команда-победитель волейбольного турнира. Кубок был учрежден Государственным фондом поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» по Чувашской Республике.

Дмитрий Фролов

Фестиваль в очередной раз доказал, что спорт объединяет людей разных поколений и возможностей, а ветеранское братство крепнет не только в бою, но и на спортивных аренах. Фото vk.com/ddt_kanash