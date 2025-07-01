В таком регионе хочется жить и работать

На ЧЭФ-2025 Олег Николаев презентовал «народный план» развития республики.

«Чебоксарский экономический форум — это платформа для стратегического развития, площадка, объединяющая тех, кто не адаптируется к будущему, а сам его проектирует», — отмечали эксперты на пленарном заседании ЧЭФ-2025. Ключевое мероприятие форума прошло в Большом зале Чувашского государственного театра оперы и балета и объединило федеральных спикеров, представителей региональной власти, специалистов в различных сферах деятельности, от промышленности до туризма, общественников — словом, всех тех, кому небезразлична судьба нашей республики.

С весомой поддержкой

«Отмечая 105-летие Чувашской автономии, мы радуемся тому, что за последние годы нам удалось набрать хорошие темпы развития. А самое главное, мы четко представляем, что нужно делать, чтобы добиться намеченных целей», — поделился Глава Чувашии с журналистами своими впечатлениями от форума еще перед началом «пленарки». На главное мероприятие ЧЭФ он прибыл с председателем ПАО «Банк ПСБ» Петром Фрадковым — сразу после проведения совместной рабочей встречи.

Олег Николаев назвал компанию надежным стратегическим партнером, ведь она уже четвертый год подряд участвует в проведении главного делового события в календаре республики. Кроме того, как сообщил руководитель региона, идет совместная работа по сопровождению предприятий оборонно-промышленного комплекса, малого и среднего бизнеса.

Особенно ценно для Главы Чувашии то, что банк участвует в социальных проектах в областях культуры и спорта, гуманитарной сфере. «Один только Музей Вышитой карты России, построенный благодаря весомой поддержке Банка ПСБ, чего стоит!» — напомнил Николаев. По его словам, Правительство республики и банк объединят усилия по карьерной адаптации героев спецоперации, возвращающихся с фронта.

«Совместно с руководством региона мы подписали соглашение по реализации программы «Новое звание — предприниматель». Она поможет участникам СВО и их семьям начать свое дело. В программу входит применение специальных тарифов, консультирование, обучение и сопровождение», — разъяснил представителям СМИ Петр Фрадков. А Олег Алексеевич добавил, что это будет отличная возможность для ветеранов СВО реализовать себя в мирной жизни.

Что касается самого форума, то управленец отметил, что год от года мероприятие не теряет своей актуальности, развивается как по своей форме, так и по содержанию дискуссий. Многие из них нынче посвящены использованию искусственного интеллекта, цифровых денег и цифровых активов.

«Важно, что на площадках ЧЭФ идет речь не только про то, что нужно делать, но и как применить эти технологии непосредственно в регионе для его пользы», — обратил внимание руководитель банка.

«Решения принимаем вместе»

Все идеи и предложения, высказанные на полях Чебоксарского экономического форума, по сути, были сконцентрированы на пленарном заседании. Как и в прошлом году, встречу вел телеведущий канала «Россия 24» Юрий Богданов.

В деловой программе ЧЭФ журналист выделил три взаимосвязанных аспекта: развитие человеческого капитала, сбалансированное развитие региона и создание устойчивой экономической модели. И по каждому из направлений республике было что рассказать и показать. А некоторые из ее наработок, как подмечали эксперты на разных площадках, вполне можно масштабировать и применять в других регионах.

Внимательный модератор подметил, что наиболее важные стратегические «точки роста» были заложены именно под руководством Олега Николаева. Они нацелены на то, чтобы регион стал территорией, где хочется жить, работать, строить будущее, чтобы люди, живущие здесь, могли гордиться малой родиной.

«Сегодня мы осознанно подходим к развитию: анализируем, обсуждаем, принимаем решения вместе с вами», — подчеркнул Глава Чувашии. Он отметил, как преобразилась за последние годы республика. Экспорт вырос на 45%, малых и средних предприятий стало в 2,5 раза больше, радуют результаты в промышленности и сельском хозяйстве. А это значит, что для людей появились новые рабочие места, стала совершенствоваться инфраструктура, улучшилось качество медобслуживания и образования. Выросла и средняя продолжительность жизни. По словам руководителя региона, впечатляющие показатели — это итог совместной слаженной работы.

В промышленности республика укрепила лидерские позиции в электротехнике, машиностроении, станкостроении, крупнотоннажной химии. Наши флагманские предприятия освоили выпуск новых видов продукции: тракторов малой и средней мощности, перекиси водорода антрахиноновым методом, вилочных погрузчиков и многого другого. В товаропроводящую цепочку вовлеклись малый и средний бизнес. Свыше 50 стран мира стабильно закупают товары чувашских производителей.

На сегодня в Чувашии открыты девять зон с особыми условиями ведения предпринимательской деятельности. В перспективе — создание более 1,4 тыс. высокооплачиваемых рабочих мест, около 12 млрд рублей привлеченных инвестиций.

«В малом и среднем бизнесе мы действуем по принципу — каждую идею подхватить, оценить, поддержать на каждом этапе развития», — обозначил Олег Николаев.

Комфортные условия для деловой среды созданы как в городе, так и на селе. Предприниматели активнее начали работать не только в сфере животноводства и растениеводства, но и в переработке сельхозпродукции.

Растущая экономика, по мнению руководителя региона, создает стимулы для развития других отраслей. Так, республика стала более привлекательной для туристов. Количество гостей в Чувашии увеличилось в 1,7 раза: в прошлом году к нам приехали почти миллион туристов. Число пассажиров круизных лайнеров увеличилось по сравнению с 2020 годом в четыре раза.

«Достижению этих показателей способствовало то, что республика активно включилась в федеральные программы развития туризма и, как следствие, получила ощутимую господдержку туристической индустрии — два миллиарда рублей за пять лет», — подчеркнул Николаев. Обозначил он достижения и в других отраслях: строительстве, благоустройстве, модернизации объектов здравоохранения и образования, культуры и спорта.

КСТАТИ В своем телеграм-канале Глава Чувашии Олег Николаев сообщил, что Чебоксарский экономический форум подтвердил верность выбранного республикой курса. ЧЭФ–2025 объединил представителей почти четверти субъектов России, а также делегации из Узбекистана, Китая и Турции. Благодаря активной позиции региона и поддержке партнеров республика заключила свыше 20 ключевых соглашений, в том числе четыре крупных инвестпроекта на сумму более 7 млрд рублей. «В ближайшее время примем конкретные решения по каждому направлению. Кабинет министров республики обеспечит их выполнение и разработает пошаговый план действий», — сообщил Олег Николаев.

Стимул для развития бизнеса

Очень важно, по словам Олега Алексеевича, что регион не стоит на месте. Общими усилиями разработана новая Комплексная программа развития Чувашии до 2030 года. В ней числится уже более 600 инфраструктурных проектов на сумму 725 млрд рублей. Наибольшая их часть сосредоточена в АПК, промышленности и туризме. И впереди у республики — новые производства, привлекательные маршруты, модернизированные учреждения спорта, образования, науки, фабрика готовой еды, производство экологически чистой продукции, межвузовский кампус, научные центры и многое другое.

Комплексную программу руководитель региона назвал «настоящим народным планом». При его разработке республиканское Правительство опиралось на запросы граждан и бизнеса. Своим мнением поделилось около 24 тыс. жителей всех муниципалитетов, поступило почти 900 инициатив и предложений. Это дороги, школы, учреждения здравоохранения, спорта, культуры и социального обеспечения и многое другое. Такая «перезагрузка» республики — стимул для развития бизнеса различного масштаба и направления, уверен Глава Чувашии.

— Найдутся ли деньги на реализацию таких планов? — спросил его Юрий Богданов.

— Программа рассчитана на шесть лет, и мы понимаем, из каких источников получить финансирование, — заверил Олег Николаев. Он также выразил надежду, что в скором времени будут реализованы цифровые финансовые активы и другие инструменты, которые можно будет использовать, чтобы достичь поставленных целей.

В любом деле есть место творчеству

Кроме Главы Чувашии и руководителя Банка ПСБ, в пленарном заседании участвовали председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, советник Председателя Банка России Кирилл Тремасов, первый вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ» Эдуард Омаров, генеральный директор ООО «Концерн «Тракторные заводы» Андрей Водопьянов, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Сергей Морозов, заместитель директора Фонда Роcконгресс и председатель Совета Фонда Инносоциум Елена Маринина.

Вместе с Олегом Николаевым эксперты обсудили применение искусственного интеллекта в различных отраслях, внедрение в экономику цифрового рубля — это новшество призвано повысить эффективность экономики.

«Цифровой рубль позволит снизить транзакционные издержки для государства и бизнеса, обеспечить абсолютную надежность операций, соблюсти целевой характер расходов и строгое исполнение обязательств по государственным и коммерческим контрактам», — сообщил депутат Госдумы. По его словам, бывают ситуации, когда исполнители того или иного бюджетного заказа действуют недобросовестно, деньги уходят направо-налево не по назначению. Благодаря цифровому рублю государство сможет проследить целевое использование бюджетных денег.

Как уведомил Аксаков, с 1 сентября 2026 года к платформе подключатся крупнейшие банки и торговые компании из числа их клиентов с годовым оборотом более 120 млн руб. Далее поэтапно присоединятся прочие банки и предприятия торговли. Тестирование цифрового рубля в бюджетном процессе, в том числе в Чувашии, начнется уже с октября 2025 года.

При правильном применении цифровые технологии послужат действенными инструментами, но вот что касается развития креативной индустрии, то тут без людей с их творческим подходом и умением решать нестандартные ситуации просто не обойтись. По словам Елены Марининой, возможность наладить прямой диалог между политиками, представителями крупного бизнеса и некоммерческими организациями, молодыми предпринимателями — главный залог «здоровья» будущей экономики. Креативная индустрия сегодня вполне может стать драйвером экономического развития.

Согласился с экспертом и Глава Чувашии: в любом бизнесе, впрочем, как и на госслужбе, должно быть место творчеству. Для Чувашии прекрасным примером «креативной индустрии» стала Вышитая карта России, запустившая многие процессы как в самой республике, так и по всей стране. В итоге «главный символ России» сделал Чувашию сильнее, о республике теперь говорят, с ней сотрудничают, а ее практики берут на вооружение.

Фото Агентства инвестиционного развития Чувашии

На вопрос журналиста Юрия Богданова о том, ждет ли республика возвращения иностранных западных партнеров, Олег Николаев ответил: «Мы их не ждем, но мы готовы конкурировать».