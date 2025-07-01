Горячая тема на контроле Главы

Внеплановое отключение горячей воды в Чебоксарах вызвало вопросы у Главы Чувашии. Массовые обращения по этому поводу поступают на ресурсы исполнительных органов власти. «Если права людей при предоставлении услуги горячего водоснабжения нарушены — они должны быть восстановлены, — потребовал Олег Николаев объяснений на еженедельной планерке в Доме Правительства и поручил соответствующим службам дать оценку действиям коммунальных предприятий и управляющих компаний. — Нужно принять меры в рамках закона, вплоть до привлечения виновных к ответственности. И провести перерасчеты по водоснабжению». Ситуацию с восстановлением горячего водоснабжения он взял под личный контроль. Как выяснилось, во время подготовки к отопительному сезону с 9 по 22 июня по контуру ТЭЦ-2 ПАО «Т Плюс» проводило гидравлические испытания. Но по истечении срока, указанного в графике, горячую воду в некоторые дома так и не дали. По данным Госжилинспекции Чувашии, сейчас идет проверка. По словам главы Чебоксар Владимира Доброхотова, подача горячей воды на 30 июня не восстановлена в 154 домах и на 30 социальных объектах.