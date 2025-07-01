Учения держат в тонусе

В кадетском корпусе ПФО имени Героя Советского Союза А.В. Кочетова сотрудники МЧС ликвидировали условный пожар. Учебное возгорание произошло в административном здании. Из-за короткого замыкания электропроводки «пожар» вспыхнул в актовом зале на втором этаже. Прибывшие по тревоге огнеборцы провели проверку помещений кадетского корпуса, обнаружили и эвакуировали при помощи специальных спасательных устройств пять «пострадавших». Еще один человек спустился с крыши по пожарной автолестнице. С поставленными задачами сотрудники чрезвычайного ведомства справились оперативно. Всего в учениях приняли участие 26 человек личного состава и семь единиц техники.