Главная опора — люди

На расширенном съезде Совета регионального отделения партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ПАТРИОТЫ — ЗА ПРАВДУ» делегаты поддержали выдвижение Олега Алексеевича Николаева на пост Главы Чувашии.

По словам депутата Госдумы России, председателя Совета республиканского отделения политического объединения Анатолия Аксакова, Олег Николаев является эффективным руководителем, который создал вокруг себя команду единомышленников, работающую для процветания родного края.

Решение руководителя региона одобрил и президиум партии. Ее лидер Сергей Миронов обратил внимание на глубокие знания специфики республики. «Олега Алексеевича я знаю много лет. Он надежный человек, который никогда не подводил и, уверен, не подведет и сейчас, — подчеркнул Сергей Миронов. — Сам он родом из Чувашии, знает людей, их проблемы и нужды. И люди его знают и доверяют — важный результат работы на посту Главы региона».

Кроме того, Сергей Михайлович отметил, что особую роль играет поддержка нынешнего Главы региона со стороны Президента России Владимира Путина.