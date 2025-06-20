Будут вместе со сверстниками

Правительство Чувашии утвердило Порядок обеспечения выполнения квоты для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в государственных и муниципальных организациях отдыха детей и их оздоровления.

Порядок разработан Министерством образования Чувашской Республики в связи с изменениями в федеральном законодательстве, которые вступили в силу с 1 апреля 2025 года. Согласно новеллам № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», ежегодно в государственных и муниципальных организациях отдыха детей и их оздоровления будут устанавливаться квоты для детей-инвалидов и детей с ОВЗ.

Постановлением Кабинета министров от 20.06.2025 № 346 квота на отдых для этой категории детей вводится с этого года впервые. В пришкольных лагерях она составит 50% от числа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями, обучающихся в образовательной организации. Для загородных лагерей — 1% от общего количества мест. Квота будет устанавливаться ежегодно до 1 февраля.