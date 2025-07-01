Сохранять наследие, развивать традиции

Десять лет назад в Чебоксарах по улице К. Маркса, 32 был открыт Музей чувашской вышивки. Сегодня это единственный музей в России, посвященный отдельному виду народного искусства. Коллекция, представленная здесь — вторая в России после Российского этнографического музея, где собраны вышитые предметы чувашского народного костюма, а также украшения и головные уборы XVIII–XXI веков.

За 10 лет музей посетили более ста тысяч человек. В его залах экспонируются как исторические образцы народного творчества, так и работы современных мастеров и художников, среди которых петербургские авторы Рина Ежергина и Наталья Михайлова, молодые чувашские дизайнеры Кристина Макосеева, Екатерина Малинина, Анастасия Зимина, Ксения Туктарова, Алена Ефимова.

В череде событий, посвященных 10-летию музея, большим подарком стала открывшаяся здесь 22 июня выставка «Живительный свет» преподавателей Национальной школы чувашской вышивки и доцентов Чувашского государственного института культуры и искусств Николая Балтаева и Раисы Васильевой и их студентов. На празднике собрались партнеры и друзья музея. Почетными гостями стали участники XXIII Всероссийского конкурса мастеров декоративно-прикладного искусства «Русь мастеровая. Ремесленный край».

«С этого музея в республике начинается большая системная работа по популяризации чувашской вышивки и культурного наследия в целом. Для нас важно не просто хранить в своих фондах исторические образцы, созданные руками безымянных мастериц 100 или 200 лет назад. Наша цель — максимально широко показать людям оригинальную вышивку и мотивировать мастеров напрямую работать с музейными предметами, черпать вдохновение из первоисточника, чтобы наше традиционное наследие из музейных залов вышло на улицу, перешло на нашу повседневную одежду, чтобы оно жило и развивалось», — сказала директор Чувашского национального музея Ирина Меньшикова.

Она также отметила, что на средства гранта Главы республики создана и уже пять лет работает Национальная школа чувашской вышивки. Руководитель региона Олег Николаев лично награждает победителей ежегодного конкурса для вышивальщиц. Сбылась многолетняя мечта наших мастеров: с 2020 года учрежден и на государственном уровне отмечается День чувашской вышивки.

«Два года назад я впервые побывала в Чувашии, и она покорила меня, во-первых, вышитой картой России, а во-вторых, своим отношением к традиционной культуре. Вышивка — это совершенно удивительное искусство в культуре любого народа. Если посмотреть внимательно, что изображено на вышивках, мы откроем для себя удивительный мир», — поделилась своими впечатлениями ведущий научный сотрудник отдела этнографии русского народа Российского этнографического музея Елена Мадлевская.

«23 июня 2015 года я участвовала в конкурсе «Русь мастеровая» — вышивала покрывало невесты, и оно стало первым подарком новому музею. С тех пор прошло 10 лет, промелькнули как один день. Я горжусь тем, что уже пять лет помогаю совершенно разным людям осваивать чувашскую вышивку, каждый стежок которой — национальное достояние», — отметила преподаватель Национальной школы чувашской вышивки Любовь Вазюкова.

Фото chnmuseum.ru

В Музее чувашской вышивки открылась выставка «Живительный свет». Ее авторы — доценты Чувашского государственного института культуры и искусств Раиса Васильева и Николай Балтаев и их студенты. В своих работах они опираются на чувашские мифы, эпос об Улыпе и гравюры XVII-XVIII веков на чувашскую тему.