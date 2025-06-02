ПСБ поддержит участников и ветеранов СВО Чувашии при открытии своего дела

Петр Фрадков, председатель ПСБ, и Олег Николаев, глава Чувашской Республики, провели рабочую встречу в рамках Чебоксарского экономического форума.

По ее итогам главы банка и региона подписали двустороннее соглашение для оказания содействия в открытии собственного бизнеса участникам специальной военной операции, ветеранам боевых действий, военным, вышедшим на пенсию, а также их близким. Проект в республике будет реализован банком с помощью программы «Новое звание – предприниматель».

Программа была запущена ПСБ в партнерстве с Минэкономразвития РФ и предусматривает бесплатное дистанционное обучение базовым принципам предпринимательства, консультации банковских экспертов, сопровождение бизнеса на разных этапах – от зарождения идеи до ее воплощения.

«Подписанное соглашение еще раз подчеркивает комплексную работу ПСБ с Чувашской Республикой по различным направлениям, и сегодня одна из важных целей нашего взаимодействия – поддержка участников и ветеранов СВО, военных пенсионеров и членов их семей. Наша задача — помочь ветеранам открыть свое дело, дать основу для того, чтобы оно заработало и приносило доход с помощью проверенных знаний и инструментов. Мы видим большой потенциал участников СВО для развития предпринимательства. Объединив усилия банка и региона, мы сможем создать благоприятные условия для успешной реализации их предпринимательского таланта и поддержать их на всех этапах бизнес-цикла», – отметил Петр Фрадков.

После обучения банк пошагово проконсультирует слушателей, которые примут решение стать предпринимателями, а также бесплатно откроет им доступ к банковским сервисам для удобного ведения бизнеса через расчетный счет в ПСБ.

Программа включает комплекс мероприятий: онлайн-обучение навыкам предпринимательской деятельности, специальный тариф обслуживания в ПСБ и сопровождение менеджером, готовое бизнес-решение в виде проверенных франшиз, специальные условия обслуживания от партнеров ПСБ, консультации по юридическим и финансовым вопросам.

«Наша работа с банком ПСБ многогранна. Соглашением мы закрепили наши договоренности о том, что совместные усилия будем направлять на сопровождение наших бойцов, вернувшихся с СВО. Наши ребята будут возвращаться, начиная снова мирную жизнь. Важно предоставить им все возможности не только по получению всех необходимых мер поддержки, но и помочь найти себя в этой жизни, адаптироваться и реализоваться», – сказал Олег Николаев.

Также в ходе рабочей встречи Петр Фрадков и Олег Николаев обсудили вопросы реализации в республике концессионных соглашений и проектов государственно-частного партнерства, реализацию национальных проектов.