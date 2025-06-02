В Чувашии с 5 по 12 октября пройдут II Всемирные игры национальных видов единоборств

Обеспечить приём гостей на должном уровне

Для проведения соревнований сформирована рабочая группа, которую возглавляет Глава Чувашии Олег Николаев. На днях состоялось выездное заседание, посвященное организационным вопросам. Встреча проходила на базе одной из площадок будущего турнира — спортивной школы олимпийского резерва № 3 в Новочебоксарске. Напомним, что международные состязания также примет спортшкола № 1.

По словам Главы Чувашии Олега Николаева, подготовка объектов, где состоятся вторые Всемирные игры, идет в штатном режиме. «Необходимо завершить все ее этапы своевременно, чтобы обеспечить прием гостей и участников соревнований на должном уровне. Важно сосредоточиться на поставленных задачах и строго следовать графику, не допуская никаких сбоев», — акцентировал Олег Николаев.

Рабочая группа ознакомилась с брендбуком турнира. Также на совещании презентовали варианты логотипов и образцы медалей, за которые поборются победители и призеры соревнований. Цветовая гамма Игр будет представлена в бело-сине-красных цветах с вплетением национальных чувашских узоров, а также стран — участниц состязаний. Также на заседании обсуждали программу церемоний открытия и закрытия.

Министр спорта Чувашии Василий Петров подробно рассказал об организации самих соревнований, которые пройдут по 16 видам единоборств: айкидо, борьба на поясах, всестилевое каратэ, кикбоксинг, смешанное боевое единоборство (ММА), корэш, кендо, ориентал, шахбокс, киокушин, казачий бокс «учкур», керешу, кыргыз курош, муайтай, хапсагай и башкирский национальный вид спорта курэш. По предварительной информации, количество спортсменов и гостей составит около 6 тыс. человек.

Дмитрий Фролов