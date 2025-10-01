Чувашия полностью готова к проведению II Всемирных игр национальных видов единоборств

Приедут тысячи, увидят миллионы

Об этом было объявлено на заседании рабочей группы по организации соревнований.

Сама встреча заняла 15 минут, и это показательный момент: вся работа по подготовке выполнена, системы взаимодействия налажены, оставалось только констатировать текущее положение дел. Выступившие спикеры предложили остальным присутствующим задавать вопросы, но их ни у кого не оказалось — все и так ясно.

Глава Чувашии Олег Николаев напомнил, что республика постоянно с высокой степенью интенсивности готовится к крупным проектам, но с таким масштабом сталкивается впервые. Как-никак на соревнованиях выступят порядка шести тысяч спортсменов, что в разы превышает число участников прошедших также в Чувашии в 2023 году первых Игр.

Своих борцов в нашу республику делегируют 38 стран. «Это неплохо, с учетом нынешней ситуации в мире, но хотелось бы, чтобы было больше ста», — сказал подключившийся к заседанию по видеосвязи исполнительный директор Российского союза боевых искусств Рамиль Габбасов.

Под ситуацией в мире Габбасов подразумевал геополитическую обстановку, из-за которой не все решаются выступать в России. А если и решаются, то сталкиваются с запретом со стороны своих кураторов. Но, если посмотреть на список государств, которые будут представлены на стартах в Чебоксарах и Новочебоксарске, можно обнаружить и так называемые недружественные страны: Австрию, Германию, Латвию, Японию. Спорт объединяет, и Чувашия это докажет.

«Хотелось бы, чтобы потом спортсмены захотели сюда вернуться уже в качестве туристов», — отметил Николаев. Поэтому, по его мнению, гостям эти Игры должны запомниться не только спортом, но и восприятием идентичности нашей республики, национальной кухни, культурных и иных ценностей.

Впрочем, культурная программа тоже ожидается. В частности, для спортсменов и гостей Игр ведущие туроператоры подготовили экскурсионные программы. А в местах проживания предусмотрен раздаточный материал в виде брошюр, буклетов. Размещать гостей, кстати, будут в гостиницах, санаториях, хостелах, сообщил и.о. министра спорта Чувашии Василий Петров. Задействуют спортивных волонтеров, волонтеров-переводчиков и волонтеров-медиков.

Петров также анонсировал, что венчать Игры будет спортивно-концертное шоу с гала-боями по различным видам единоборств. Комментатором гала-финалов выступит известный ринг-анонсер Николай Коровин. Церемонию закрытия Игр покажут не только в Чувашии: запланирована трансляция на федеральном телеканале «Матч! Боец». Так что можно рассчитывать на многомиллионную аудиторию.