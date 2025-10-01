«Очень круто побеждать в Чувашии»

Поддержка болельщиков помогает бороться за медали

В эти дни Новочебоксарск живет спортом — внушительные команды атлетов из разных стран, а также большие группы болельщиков преодолевают уже привычный путь до спортшколы олимпийского резерва № 3, где сейчас полным ходом идут Вторые Всемирные игры национальных видов единоборств. Во вторник и среду, 7 и 8 октября, в разных залах учреждения участники сошлись в захватывающей борьбе за медали в айкидо, всестилевом каратэ и других видах программы.

В городе химиков во многих местах можно увидеть напоминания о проходящих соревнованиях — билборды с изображением логотипа Игр, красочное оформление остановок, все символизирует масштабное событие.

Стоит сказать, что осведомленные поклонники единоборств и боевых искусств заранее распланировали для себя посещение состязаний, вызывающих наибольший интерес. Большое количество болельщиков посетило международные соревнования по айкидо, проходившие в зале № 2. Каждый атлет чувствовал поддержку и старался выложиться на 100%. Так, в дисциплине «комплексная-техника» среди женщин 19+ блеснула представительница Кот-д’Ивуара Даниэль Куао. Несмотря на то, что она начала заниматься айкидо около года назад, спортсменка добилась отличного результата, завоевав бронзовую награду. Даниэль призналась, что осталась в восторге от состязаний, и заявила, что если будут следующие Игры в Чебоксарах, то обязательно приедет.

Кстати, Даниэль многое связывает с Россией и даже с Чувашией. Девушка два года живет в стране, и сейчас обучается в Марийском государственном университете на медицинском направлении. Любопытно, что африканка соседствует в общежитии с девушкой по имени Татьяна, родившейся в Чебоксарах. Именно она серьезно помогла Даниэль в изучении русского языка, на котором представительница Кот-д’Ивуара говорит вполне уверенно.

«У нас в стране в основном общаются на французском языке, я еще учила английский. Перед поездкой в Россию думала, что русский язык для меня станет непреодолимым барьером, но я его достаточно быстро освоила. Большое спасибо Тане!» — подчеркнула Даниэль.

До Всемирных игр африканка однажды уже посещала Чувашию — тогда республика оставила неизгладимые впечатления, а сейчас она с огромным удовольствием вернулась в знакомые места. Однако Даниэль посетовала на холода в России. «Мне остается только тепло одеваться — единственный выход из ситуации», — добавила девушка.

В этой дисциплине и возрастной группе остальные медали достались россиянкам. Анастасия Городилова взяла «золото», Ксения Липатникова финишировала на второй позиции. Вместе с Даниэль на третью ступень пьедестала почета поднялась Елена Александрина.

Практически под завязку были заполнены трибуны легкоатлетического манежа, где на протяжении целого дня гремели захватывающие схватки чемпионата и первенства мира по всестилевому каратэ, входящих в программу Всемирных игр. Корреспондент «СЧ» зашел в манеж и сразу увидел знакомые лица — герои прошлого репортажа, двое спортсменов из Нигерии Ибрагим и Ахмад, следили за выступлениями своих коллег. Мы тепло поприветствовали друг друга, а они поделились радостными новостями: «Мы завоевали бронзовые медали!» Корреспондент «СЧ» в ответ поздравил атлетов.

Цифры Около 2 тысяч спортсменов из 30 стран мира участвуют в чемпионате и первенстве мира по всестилевому каратэ в рамках Вторых Всемирных игр национальных видов единоборств.

Впрочем, соревнования были в самом разгаре. От многообразия боев даже глаза разбегались. Несколько сотен спортсменов находились в манеже, сменяя друг друга на восьми татами. В такой суматохе точно не уследишь за всеми парами.

Отметим, что хороший уровень выступлений продемонстрировали каратисты из Чувашии. Всего на соревнованиях выступают около ста человек. Руководитель Федерации всестилевого каратэ Чувашии Владимир Бардасов сообщил, что Анастасия Тимофеева, Анастасия Пирогова и Сергей Петров проходили подготовку в составе сборной России на тренировочных сборах в Московской области. Упомянутые атлеты завоевали награды, но особенно отличилась Анастасия Тимофеева. В дисциплине «ограниченный контакт» она взяла «золото» в весе до 55 кг, а также заняла второе место в абсолютной весовой категории среди женщин.

Анастасию поразил грандиозный масштаб события на родной земле. «Очень круто побеждать в Чувашии, — поделилась эмоциями Тимофеева. — За меня болели товарищи по команде, родители. Я чувствовала их поддержку и очень благодарна. Не ощущала давления родных стен».

Отметим, что Анастасия поднимается на спортивную мировую вершину уже третий год подряд. Она обратила внимание, что очень тяжело держать уровень на протяжении долгого времени, потому что все соперники изучают технику и тактику сильнейших атлетов. «Приходится немного менять стиль поединков. Не буду раскрывать все секреты — обычно такие вещи обсуждаются с тренером», — объяснила спортсменка из Чувашии.

По ходу боев на татами кипели нешуточные страсти. После удачных действий некоторые участники сразу выражали эмоции. Всестилевое каратэ – контактный вид спорта. Многие поединки прерывались на несколько минут из-за травм, повреждений. Атлеты боролись друг с другом, не жалея сил. Нередко судьба дуэлей решалась на последних секундах.

В свою очередь, Алине Чистюхиной из Белгородской области довелось лишь раз выйти на татами. Причина банальна — в дисциплине «ограниченный контакт» в весовой категории до 70 кг было всего две участницы. Однако она серьезно настроилась на финал и не дала шансов своей оппонентке. Оказалось, что спортсменка уже десять лет не выступала на соревнованиях и решила попробовать свои силы. Алина призналась, что ей очень хотелось окунуться в атмосферу такого масштабного международного события.

Кстати, Алина Чистюхина сейчас тренирует юных каратистов в Белгородской области — на соревнования она привезла десять своих воспитанников. «Очень приятно, что между соревнованиями подопечных успела сама завоевать «золото». В роли спортсменки гораздо легче выступать, чем следить за воспитанниками», — подчеркнула Алина Чистюхина.

63-летний Владимир Иванов из Чувашии вообще дебютировал на первенстве мира — в дисциплине «ограниченный контакт» среди ветеранов в возрасте 36+ он занял третье место. Оказалось, что Владимир Васильевич с самого детства занимался спортом, в частности, биатлоном и лыжными гонками. Однако после получения травмы при ликвидации аварии на разъезде Мыслец в 1996 году врачи запретили Иванову возвращаться в лыжи. Но вскоре он облачился в кимоно и начал заниматься каратэ. Владимир Васильевич признался, что спорт помогает сохранить здоровье. «Сейчас я тренирую детей и поддерживаю форму. Чувствую себя отлично!» — поделился Иванов.

Кстати, соревнования по всестилевому каратэ еще продолжаются, а вот баталии по спортивному метанию ножей уже завершились. Участники сражались в меткости на дистанциях от трех до семи метров. Большинство наград завоевала сборная России. Однако серьезную конкуренцию национальной команде составили метатели ножей из Монголии, которые все-таки забрали львиную долю медалей.

Напомним, что в Чебоксарах на стадионе «Волга» продолжается XI Кубок мира по кикбоксингу World Cup Diamond WPKA.