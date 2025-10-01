За чемпионской аурой — в Чебоксары

Для Алексея Соловьева стартовавшие Всемирные игры национальных видов единоборств — особое событие. Нынешний начальник управления физкультуры и спорта администрации города Чебоксары и сам кикбоксер, завоевывал золотые медали чемпионатов мира и Европы. А тут еще в рамках Игр в Чувашии проводится Кубок мира по кикбоксингу. По ходу грандиозного спортивного праздника, который объединяет Чувашию с ближним и дальним зарубежьем, мы встретились с Соловьевым и обсудили тему единоборств в нашей республике.

«Интересное событие, я бы всем рекомендовал посетить, потому что не каждый день такое увидишь. Это будет настоящий Кубок мира по кикбоксингу, турнир пройдет среди молодежи, сильнейших спортсменов своих возрастов», — сказал Алексей Иванович.

На Кубке мира отдельно представлена и сборная Чувашии: «Мы с организаторами так решили, чтобы было интереснее и люди пришли и поболели за нас», — объяснил именитый спортсмен.

Соревнования в рамках Кубка мира по кикбоксингу проходят в стенах недавно обновленного спорткомплекса «Волга». Для тех, кто еще не успел ознакомиться с тем, как сейчас выглядит легендарный стадион в Чебоксарах, самый повод посетить и приятно удивиться.

Ну и, конечно, не помешает присмотреться к самим участникам соревнований, ведь среди них могут оказаться и будущие звезды мировых единоборств. Чувствуется, что у нашего региона есть чемпионская аура. Помните историю про легендарного легкоатлета Юрия Борзаковского, который перед триумфом на летних Играх в Афинах-2004 тренировался именно у нас?

Мало кто знает, что в Чебоксарах не только тренировался, но и учился, пройдя профессиональную переподготовку, шестикратный чемпион мира по боевому самбо Вячеслав Василевский. Также он выступал за чебоксарский профессиональный клуб «Четра». Недавно боец в очередной раз с радостью приехал в Чувашию. А чего бы не приезжать, если тебя здесь так любят? Я начал было делать с ним интервью. Вячеславу пришлось отвлечься на участие в церемонии награждения, но вернулся оттуда боец нескоро, поскольку его окружила многочисленная толпа желающих сфотографироваться.

Соловьев и сам — статусный спортсмен, его основные регалии мы уже назвали. Благодаря ему в Чебоксары периодически приезжают и другие именитые атлеты. Несколько лет назад гостем Чувашии был олимпийский чемпион, регулярный чемпион мира по версии WBA в супертяжелом весе Александр Поветкин. В честь него у нас проводится и турнир по кикбоксингу. Сам он, правда, не всегда может посетить соревнование имени самого себя, но регулярно передает пламенный привет Чувашии — в том числе и через видеообращение.

Неоднократно в нашем городе можно увидеть экс-чемпиона WBC Григория Дрозда. Как и многие другие гости, он с теплотой отзывается о Чувашии. Хотя гость ли он на самом деле? Ведь его жена родом из Чебоксар! Чувашские корни и у супруги чемпиона мира и Европы по боксу Александра Димитренко. Соловьев контактирует с обоими.

«С Саней Димитренко мы вместе выступали, тренировались тоже еще в далекие-далекие времена. Не виделись большое количество лет, но вот нашлись, и он тоже с удовольствием приехал», — рассказал Алексей Соловьев.

По словам Соловьева, приезд в Чебоксары именитых атлетов повысит интерес молодежи к спорту. В планах — организовать фестиваль тяжелой атлетики, пригласить, например, олимпийского чемпиона Дмитрия Берестова, призера ОИ Дмитрия Клокова. «В нашем регионе тяжелая атлетика всегда была на очень высоком уровне. У нас есть и участник Олимпийских игр, и заслуженный мастер спорта, международники. И это надо поддерживать», — сказал начальник городского управления физкультуры и спорта.

Глядя на многочисленные фотографии на стене в кабинете у Алексея Ивановича, можно сделать вывод, что его телефонная книжка просто пестрит контактами известных в мире спорта персон. Сам собеседник «СЧ» признался, что дружит не только со спортсменами, но и с людьми, имеющими прямое отношение к кинематографу.

«Есть большая плеяда актеров, которые занимаются спортом. Они из спорта пришли в кинематограф или параллельно с актерской деятельностью занимались спортом», — поведал Соловьев. И привел в пример Дениса Никифорова, недавно приезжавшего в Чебоксары на встречу с поклонниками и кино, и спорта одновременно. Не думаю, что сильно ошибусь, если предположу, что, сыграв в ставшем культовом сериале про хоккей «Молодежка», Никифоров привлек любовь к этому виду спорта и тех, кто к нему был равнодушным. Также Денис известен по фильму «Бой с тенью» — о драматичной судьбе одного боксера.

«Постоянно приезжает наш земляк Анатолий Гущин. Хотелось бы привезти сюда и Игоря Жижикина, который снимается и в голливудских фильмах», — поделился планами Алексей Иванович.

Кстати, о планах. В октябре Соловьев со своей командой молодых спортсменов вновь отправится в Италию на клубный чемпионат мира по смешанным единоборствам (ММА). Здесь наши, включая Алексея Ивановича, уже выигрывали награды высшего достоинства. А главное — спортсменов из России радушно встречают, в честь их побед включают гимн РФ.

Уверены, что и о Чувашии найдется повод вспомнить с теплотой у сегодняшних участников Всемирных игр национальных видов единоборств.