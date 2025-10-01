За чемпионской аурой — в Чебоксары

Автор: Владимир НардинВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Драматичный момент: такой удар может стать решающим в поединке. Фото Максима Васильева

Для Алексея Соловьева стартовавшие Всемирные игры национальных видов единоборств — особое событие. Нынешний начальник управления физкультуры и спорта администрации города Чебоксары и сам кикбоксер, завоевывал золотые медали чемпионатов мира и Европы. А тут еще в рамках Игр в Чувашии проводится Кубок мира по кикбоксингу. По ходу грандиозного спортивного праздника, который объединяет Чувашию с ближним и дальним зарубежьем, мы встретились с Соловьевым и обсудили тему единоборств в нашей республике.

«Интересное событие, я бы всем рекомендовал посетить, потому что не каждый день такое увидишь. Это будет настоящий Кубок мира по кикбоксингу, турнир пройдет среди молодежи, сильнейших спортсменов своих возрастов», — сказал Алексей Иванович.

На Кубке мира отдельно представлена и сборная Чувашии: «Мы с организаторами так решили, чтобы было интереснее и люди пришли и поболели за нас», — объяснил именитый спортсмен.

Кикбоксинг бывает зрелищным не только в динамике, но и в стоп-кадре. Фото Максима Васильева

Соревнования в рамках Кубка мира по кикбоксингу проходят в стенах недавно обновленного спорткомплекса «Волга». Для тех, кто еще не успел ознакомиться с тем, как сейчас выглядит легендарный стадион в Чебоксарах, самый повод посетить и приятно удивиться.

Ну и, конечно, не помешает присмотреться к самим участникам соревнований, ведь среди них могут оказаться и будущие звезды мировых единоборств. Чувствуется, что у нашего региона есть чемпионская аура. Помните историю про легендарного легкоатлета Юрия Борзаковского, который перед триумфом на летних Играх в Афинах-2004 тренировался именно у нас?

Мало кто знает, что в Чебоксарах не только тренировался, но и учился, пройдя профессиональную переподготовку, шестикратный чемпион мира по боевому самбо Вячеслав Василевский. Также он выступал за чебоксарский профессиональный клуб «Четра». Недавно боец в очередной раз с радостью приехал в Чувашию. А чего бы не приезжать, если тебя здесь так любят? Я начал было делать с ним интервью. Вячеславу пришлось отвлечься на участие в церемонии награждения, но вернулся оттуда боец нескоро, поскольку его окружила многочисленная толпа желающих сфотографироваться.

Чтобы победить, нужно не только наносить удары, но и грамотно маневрировать. Фото Максима Васильева

Соловьев и сам — статусный спортсмен, его основные регалии мы уже назвали. Благодаря ему в Чебоксары периодически приезжают и другие именитые атлеты. Несколько лет назад гостем Чувашии был олимпийский чемпион, регулярный чемпион мира по версии WBA в супертяжелом весе Александр Поветкин. В честь него у нас проводится и турнир по кикбоксингу. Сам он, правда, не всегда может посетить соревнование имени самого себя, но регулярно передает пламенный привет Чувашии — в том числе и через видеообращение.

Неоднократно в нашем городе можно увидеть экс-чемпиона WBC Григория Дрозда. Как и многие другие гости, он с теплотой отзывается о Чувашии. Хотя гость ли он на самом деле? Ведь его жена родом из Чебоксар! Чувашские корни и у супруги чемпиона мира и Европы по боксу Александра Димитренко. Соловьев контактирует с обоими.

«С Саней Димитренко мы вместе выступали, тренировались тоже еще в далекие-далекие времена. Не виделись большое количество лет, но вот нашлись, и он тоже с удовольствием приехал», — рассказал Алексей Соловьев.

По словам Соловьева, приезд в Чебоксары именитых атлетов повысит интерес молодежи к спорту. В планах — организовать фестиваль тяжелой атлетики, пригласить, например, олимпийского чемпиона Дмитрия Берестова, призера ОИ Дмитрия Клокова. «В нашем регионе тяжелая атлетика всегда была на очень высоком уровне. У нас есть и участник Олимпийских игр, и заслуженный мастер спорта, международники. И это надо поддерживать», — сказал начальник городского управления физкультуры и спорта.

Глядя на многочисленные фотографии на стене в кабинете у Алексея Ивановича, можно сделать вывод, что его телефонная книжка просто пестрит контактами известных в мире спорта персон. Сам собеседник «СЧ» признался, что дружит не только со спортсменами, но и с людьми, имеющими прямое отношение к кинематографу.

«Есть большая плеяда актеров, которые занимаются спортом. Они из спорта пришли в кинематограф или параллельно с актерской деятельностью занимались спортом», — поведал Соловьев. И привел в пример Дениса Никифорова, недавно приезжавшего в Чебоксары на встречу с поклонниками и кино, и спорта одновременно. Не думаю, что сильно ошибусь, если предположу, что, сыграв в ставшем культовом сериале про хоккей «Молодежка», Никифоров привлек любовь к этому виду спорта и тех, кто к нему был равнодушным. Также Денис известен по фильму «Бой с тенью» — о драматичной судьбе одного боксера.

«Постоянно приезжает наш земляк Анатолий Гущин. Хотелось бы привезти сюда и Игоря Жижикина, который снимается и в голливудских фильмах», — поделился планами Алексей Иванович.

Кстати, о планах. В октябре Соловьев со своей командой молодых спортсменов вновь отправится в Италию на клубный чемпионат мира по смешанным единоборствам (ММА). Здесь наши, включая Алексея Ивановича, уже выигрывали награды высшего достоинства. А главное — спортсменов из России радушно встречают, в честь их побед включают гимн РФ.

Уверены, что и о Чувашии найдется повод вспомнить с теплотой у сегодняшних участников Всемирных игр национальных видов единоборств.

 
БАТУ ХАСИКОВ, председатель высшего наблюдательного совета Федерации кикбоксинга России:
«Возвращение Кубка мира World Cup Diamond — это событие особого масштаба. Для молодежи такие турниры — огромный стимул. Здесь они учатся бороться на равных с сильнейшими, здесь закаляется их спортивный характер. Это возможность для юных спортсменов показать себя на международной арене и почувствовать дух настоящего кикбоксинга. Россия всегда поддерживала развитие детско-юношеского спорта, и участие в таких турнирах открывает дорогу к большим победам на чемпионатах мира и Европы».
Вячеслав Василевский, боец ММА:
«У меня всегда самые позитивные впечатления от Чебоксар. Как только приезжаю сюда, все подходят, общаются, высказывают добрые пожелания, фотографируются. Мне всегда очень приятно, мне очень нравится. И еще как спортсмену нравится, что здесь очень любят спорт, единоборства. Спасибо Алексею Соловьеву за приглашение!»
Владимир Филатов, генеральный секретарь Федерации кикбоксинга России:
«Кубок мира в Чебоксарах — это важное событие в среде детско-юношеского кикбоксинга. Ввиду определенных ограничений и нашего переходного периода нам не хватало международных стартов для наших подрастающих спортсменов. Этот турнир призван восполнить пробел, и уверен, что он станет серьезным заделом для будущего развития кикбоксинга среди молодежи».

 

Опубликовано: 7 октября 2025 г.


Читайте также:

В Чебоксарах состоялось первенство и чемпионат Чувашии по смешанному боевому единоборству (ММА)
Цитата номера
Выступление чувашских борцов на чемпионате России назвали настоящей сенсацией
Спортсмены из Чувашии завоевали две золотых медали на кубке мира по самбо «Мемориале Харлампиева»
Чувашские бойцы ММА отличились на чемпионате в Казани
Борец Сергей Козырев выиграл «серебро» в острой конкуренции
Сергей Козырев и Вероника Чумикова завоевали путевки на Олимпиаду в Токио
В Международный День бокса на Красной площади пройдут бои с участием лучших боксеров Чувашии

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.