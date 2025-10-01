Республика сшивает мировую карту единоборств

Завершились долгие дни и часы упорных тренировок в тренажерных залах, на рингах, коврах и татами. Сейчас для атлетов наступило время проявить все свои способности и умения. Чувашия принимает спортивный праздник международного масштаба — Вторые Всемирные игры национальных видов единоборств, в которых выступят более шести тысяч участников из 39 стран.

Соревнования развернулись на двух площадках — в спортивной школе олимпийского резерва № 3 в Новочебоксарске и столичной спортивной школе олимпийского резерва № 8 имени Елены Николаевой. Проведению состязаний предшествовала кропотливая подготовка. Оргкомитет Игр под руководством Главы Чувашии Олега Николаева контролировал процесс на каждом этапе. Стоит сказать, что в спортшколе города химиков проходят первые крупные старты после масштабной реконструкции.

В воскресенье в легкоатлетическом манеже спортшколы олимпийского резерва № 3 состоялась торжественная церемония открытия Вторых Всемирных игр.

Глава Чувашии Олег Николаев подчеркнул, что соревнования стали визитной карточкой республики. «Масштабное международное спортивное событие, способствующее укреплению единства многонациональной России, сохранению и развитию традиционных видов спорта. Значительный рост географии соревнований и числа спортсменов наглядно демонстрирует, что спорт остается мощной силой, объединяющей народы, стирающей границы и способствующей взаимопониманию между культурами», — заявил Олег Николаев. Также зрители и почетные гости церемонии увидели на сцене выступления творческих коллективов из различных регионов России.

Справка «СЧ» В программу Вторых Всемирных игр включено 17 видов единоборств и боевых искусств — айкидо, борьба на поясах, всестилевое каратэ, казачий бокс «учкур», кендо, керешу, кикбоксинг, киокушин, корэш, кыргыз курош, муай-тай, ориентал, смешанное боевое единоборство (ММА), современный мечевой бой, спортивное метание ножей, шахбокс и шодсанлат.

В первый соревновательный день на столичном стадионе «Волга» кипели нешуточные страсти на XI Кубке мира по кикбоксингу World Cup Diamond WPKA. С самого утра юные спортсмены вместе со своими тренерами заполнили арену. Безусловно, численное преимущество принадлежало представителям России. При этом среди большого количества атлетов и наставников не затерялись делегации, одетые в формы Азербайджана, Беларуси, Ирана.

Пока судейский корпус проводил совещание, а организаторы вносили последние коррективы перед стартом, многие участники провели время с пользой. Особенно преуспели девочки, выступавшие в одной из дисциплин кикбоксинга «свободная форма» (сольные выступления основанные на использовании правильной базовой техники видов восточных единоборств. — Прим. ред.). Они отрабатывали каждый элемент своей программы на 100%, чтобы не ошибиться в решающий момент.

Сражения на рингах еще не начались — все внимание было приковано к участницам «свободной формы». Одной из первых на татами вышла юная россиянка из Белгорода Анастасия Сафонова — в начале выступления спортсменка серьезно нервничала, но по ходу программы воспряла духом. Четкие и выверенные удары рукой и ногой Насти шли один за другим, а акробатические элементы поразили судей и зрителей, поддерживающих девочку.

Анастасия осталась довольна своей программой. В интервью корреспонденту «СЧ» участница призналась, что занятия кикбоксингом в «свободной форме» хорошо повлияли на акробатику. По словам Насти, сила и выносливость играют ключевую роль в дисциплине.

Параллельно к выходу на ринг готовились пары в обычном кикбоксинге. Тренеры настраивали своих подопечных и давали установки перед боями. Три, два, один… И первые гонги прозвучали!

Поединки девочек — это отдельный вид спортивного действа. Они сражались друг с другом, вкладывая максимальную силу в каждый удар. Здесь не было места жалости и сантиментам. Тут и корреспонденту «СЧ» стало не по себе. Одно можно сказать со 100-процентной точностью — эти спортсменки сумеют постоять за себя в любой ситуации. Порой участницы прибегали к запрещенным приемам, но судья в ринге следил за чистотой боев, а после нарушений наказывал провинившихся.

Кикбоксерша из Амурской области Милана Русова без особых проблем одолела соперницу по первому раунду. После поединка она рассказала, что выиграла благодаря ударам руками и несгибаемому характеру. Кстати, Милана занималась плаванием и танцами, но именно в кикбоксинге ей удалось полностью себя реализовать. Отметим, что из-за занятий контактным видом единоборства ей приходится отказываться от некоторых косметических процедур. «Я себе не делаю маникюр — длинные ногти быстро отлетают и не сохраняются, мешают во время поединков. Хотя очень люблю краситься, надевать разные платья», — призналась Милана.

Чуть позже россиянка из Крыма Маргарита Зайцева сражалась со своей соперницей. До последних секунд исход поединка был абсолютно неясен. Маргарита проспала старт боя, но наставники достучались до своей подо-печной, она собралась в решающий момент и выиграла. Также огромную поддержку оказали земляки девушки на трибунах, которые гнали ее вперед. «Я потеряла веру в себя и думала, что уже не смогу выиграть, но все-таки вытащила бой, — поделилась Маргарита Зайцева. — Я благодарна сплоченной команде, которая меня поддерживала».

В это же время события динамично развивались у парней. Так, Сергей Белов из Пермского края настолько измотал своего соперника, что он не продержался трех положенных раундов. Со старта заключительного отрезка не прошло и 20 секунд, как Сергей ударом ноги, словно главный герой знаменитого зарубежного боевика «Кикбоксер», полностью сбил дыхание оппоненту, и тот уже не смог продолжить поединок. «Я не планировал, что одержу досрочную победу. Я очень долго ждал старта соревнований и заряжен только на победу. Сейчас у меня так много энергии, что мог еще несколько поединков подряд провести», — пояснил Сергей Белов.

В свою очередь, на площадке спортшколы олимпийского резерва № 3 в Новочебоксарске стартовали чемпионат и первенство мира по всестилевому каратэ. Так, два представителя сборной Нигерии Ибрагим и Ахмад приехали с серьезными намерениями побороться за награды. Журналисты робко подошли к спортсменам с вопросом: «Do you speak English?» Они нам ответили: «Мы хорошо по-русски понимаем!»

Оказалось, что атлеты учатся в Иркутске: Ибрагим — на нефтяника, а Ахмад — на самолетостроителя. Ибрагим рассказал, что не сразу привык к крепким русским морозам. «Когда впервые приехал в Россию, мои руки замерзли так, что еще долго отогреться не мог. Главное — тепло одеваться», — поделился участник Всемирных игр.

Стоит сказать, что ребята говорили по-русски практически без запинок. В России они прошли интенсивные курсы по изучению языка, знакомы с грамматикой и орфографией. Ахмад признался, что ему очень нравится жить в России, а больше всего его удивила сибирская кухня. Любимое блюдо нигерийца — пельмени. На соревнования спортсмены приехали несколько дней назад, но пока еще не выучили ни одного слова на чувашском языке. Еще будет время.

А вот представители керешу вступят в бой только в субботу, 11 октября. Среди участников одним из фаворитов в весовой категории 66 кг будет Валерий Кузнецов из Чувашии. Спортсмен подтягивал «физику» в тренажерном зале, работал на поясах вместе с коллегами по сборной, чтобы показать лучшее выступление. Валерий попробует свои силы в керешу, а также в поясной борьбе корэш. «На Первых Играх я участвовал в керешу и тогда обидно уступил в финале. Сейчас у меня есть огромное желание взять реванш, — заявил Валерий Кузнецов. — Я настроен и заряжен на победу».

Между тем

Во время Вторых Всемирных игр национальных видов единоборств в Чувашии состоится выездное заседание Комитета Государственной Думы по физической культуре и спорту.