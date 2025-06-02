Цитата номера

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

ОЛЕГ НИКОЛАЕВ,
Глава Чувашской Республики:

«Я подал документы в Избирательную комиссию Чувашской Республики для участия в выборах Главы республики в статусе самовыдвиженца.

Это решение стало логичным продолжением работы, которую мы вели на протяжении последних лет — в диалоге с жителями, с учетом запросов и приоритетов, важных для всей республики. За это время многое удалось сделать: построены дороги и школы, развиваются промышленность и агропромышленный комплекс, оказывается поддержка бизнесу и социальной сфере, реализуются программы помощи тем, кто особенно нуждается. Благодарю всех, кто принимал участие в этих процессах, делился мнением, опытом, замечаниями. Именно такая обратная связь помогает выстраивать эффективную работу. Впереди — новый этап. Чувашия-2030 — это образ будущего республики: сильной, современной, устойчивой и комфортной для жизни. Сохраняя традиции, развиваем Чувашию».

(Из телеграм-канала Олега Николаева)

Опубликовано: 26 июня 2025 г.


Читайте также:

Временно исполняющим обязанности Главы Чувашии назначен Олег Николаев
Олег Николаев: «Нам надо сконцентрироваться, прежде всего, на достижении национальных целей..."
Олег Николаев заявил о намерении повысить эффективность консультативно-совещательных органов при Гла...
Врио Главы Чувашии Олег Николаев провел свою первую еженедельную правительственную планерку
Финалистами конкурса «Лидеры России» стали четыре представителя Чувашии
Цитата номера
Врио Главы Чувашии Олег Николаев навестил участницу войны
«Гордимся тем, что видим вас, можем взять за руки»

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.