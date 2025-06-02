ОЛЕГ НИКОЛАЕВ,

Глава Чувашской Республики:

«Я подал документы в Избирательную комиссию Чувашской Республики для участия в выборах Главы республики в статусе самовыдвиженца.

Это решение стало логичным продолжением работы, которую мы вели на протяжении последних лет — в диалоге с жителями, с учетом запросов и приоритетов, важных для всей республики. За это время многое удалось сделать: построены дороги и школы, развиваются промышленность и агропромышленный комплекс, оказывается поддержка бизнесу и социальной сфере, реализуются программы помощи тем, кто особенно нуждается. Благодарю всех, кто принимал участие в этих процессах, делился мнением, опытом, замечаниями. Именно такая обратная связь помогает выстраивать эффективную работу. Впереди — новый этап. Чувашия-2030 — это образ будущего республики: сильной, современной, устойчивой и комфортной для жизни. Сохраняя традиции, развиваем Чувашию».

(Из телеграм-канала Олега Николаева)