Соискателей приглашают на ярмарку трудоустройства

В пятницу, 27 июня, в Чувашии пройдет III Всероссийская ярмарка трудоустройства 2025 года «Работа России. Время возможностей».

Центральным событием мероприятия станет «Фестиваль профессий» — экспозиция самых востребованных рабочих профессий на рынке труда. Вакансии представят крупнейшие работодатели республики. Приглашаются соискатели всех возрастов и категорий, в том числе студенты и учащиеся. Также можно будет узнать о мерах поддержки, пройти профориентацию, познакомиться с образовательными программами.

Главная площадка ярмарки — Национальная библиотека Чувашской Республики в Чебоксарах. Еще шесть локаций будут действовать в кадровых центрах «Работа России» Новочебоксарска, Канаша, Алатыря, Шумерли, Ядрина и Кугесь.