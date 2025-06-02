ОЛЕГ НИКОЛАЕВ,

Глава Чувашской Республики:

«Весенние полевые работы завершены на 100%. Это результат огромного труда наших аграриев при поддержке регионального Правительства.

Мы не просто выполнили план — по многим позициям превзошли его. Яровые зерновые и зернобобовые культуры, технические культуры, однолетние и многолетние травы, овощи открытого грунта — везде фиксируем результат выше запланированного. Сейчас активно идет заготовка кормов. Уже почти 140 тыс. тонн заготовлено для животноводческих комплексов.

Благодарю команду Минсельхоза, муниципалитетов и наших трудолюбивых аграриев — мы заложили прочный фундамент для будущего урожая. Главная задача впереди — вырастить и собрать его без потерь, обеспечить продовольственную безопасность республики. Уверен, при такой же слаженной работе мы справимся!»