За чувашскими брендами — в сельские магазины

От райцентра до самых дальних деревень

Вот уже четверть века Чувашпотребсоюз знакомит журналистов республики с тем, как живут и работают местные кооператоры, организуя поездки на их базы в разные уголки Чувашии. В этот раз пишущая братия посетила Красночетайский округ — магазины, кафе и хлебозавод Красночетайского райпо, одного из крупнейших работодателей и налогоплательщиков муниципалитета. Как и Чувашия, в этом году Чувашпотребсоюз отмечает 105-летие — с республикой они ровесники.

Всё своё, родное

Село Красные Четаи встретило опрятными улочками и свежим благоустройством: через пруд перекинули живописный мостик, и теперь здесь что-то вроде небольшой уютной набережной, для детворы обустроили современную игровую площадку, а рядом — обновленный парк Победы. В этом году в нем установили стелы с именами героев красночетайской земли — воинов прошлого и настоящего, и скоро появится скульптурная композиция, посвященная участникам СВО. В будний день на улицах оживленно: рабочие меняют трубы, обеспечивающие жителей водой и теплом, и, судя по многочисленным магазинчикам и ухоженным зданиям, чувствуется, что жизнь на селе кипит. Один только Дом культуры в Красных Четаях чего стоит — самый большой среди райцентров Чувашии. В прошлом году здесь завершили масштабный капремонт, и сейчас это настоящий многофункциональный центр: с модельной библиотекой нового поколения, спортзалами и вместительным кинозалом.

В модельную библиотеку журналистский десант еще заглянет, ну а пока вместе с председателем Совета Чувашпотребсоюза Валерием Павловым и руководителем Красночетайского райпо Александром Степановым отправляемся на объекты местной кооперации. Здешнее потребобщество хоть и небольшое, но активно развивается — только за последние пару лет в округе открыли сразу несколько новых торговых точек. Одна из них — кафе-пельменная в Красных Четаях: просторное уютное заведение, почти как в городе. Для удобства посетителей здесь даже обустроили пикниковую зону под открытым небом со всеми удобствами — блюда можно заказать в кафе или приготовить самим.

Современно и красиво и в магазинах с узнаваемой вывеской «КООП». Так, в небольшой деревушке Мочеи, где живут около 300 человек, местный магазинчик товаров повседневного спроса — в буквальном смысле средоточие жизни на селе. Сюда приходят не только за продуктами, но и за кормами для животных, живой птицей. Вот и в наш приезд с машины у дверей магазина бойко торговали курами-несушками, цыплятами-бройлерами, молодняком уток, гусятами. Только за этот год, кстати, через магазины Чувашпотребсоюза жители приобрели 75 тыс. голов птицы. Заявки на несушек сельчане оформляют прямо в магазине, а потом живой товар доставляют им до дома. В небольшой по меркам города торговой точке, работающей в формате самообслуживания, есть все, что нужно: от свежего хлеба до иголок, спиц и калош. Ассортимент кооператоры формируют по просьбам и потребностям покупателей, а основную долю товаров на полках составляет местная продукция. Хлеб и хлебобулочные изделия — красночетайские, молоко — чувашских производителей, консервация, газированные напитки и питьевая вода — кооператоров из других округов республики. Особой любовью у покупателей, к слову, пользуется березовый сокоток производства ООО «Янтарь» Красночетайского райпо. Всю местную продукцию, кстати, в магазинах системы потребкооперации легко узнать на витринах по ярко-красным этикеткам «Наш продукт КООП», а часть продуктов питания, изготавливаемых в Чувашии, представлена под собственной торговой маркой Чувашпотребсоюза «Я люблю родное». В линейке — сгущенное молоко, колбасные изделия, различные напитки и многие другие продукты.

Такого хлеба нигде больше не сыскать

К приходу журналистов на хлебозаводе в селе Красные Четаи поспели ароматные шаньги и аппетитные фруктово-творожные пироги — новинка производства, но особая гордость местных пекарей — черный хлеб дарницкий. Говорят, самый вкусный в Чувашии. Этот совсем небольшой, но очень производительный заводик в месяц выдает до 76 тонн хлебобулочных изделий, также здесь изготавливают кондитерские изделия, сухари, печенье. Работает производство круглосуточно, в три смены, а продукция разлетается не только по Красночетайскому округу, но и по соседним муниципалитетам и даже отправляется в нижегородское село Сеченово.

Как рассказал директор ООО «Четайское» Алексей Порфирьев, все печи на заводе — новые, а не так давно площади расширили. Здесь выпускают около ста наименований продукции, но самый любимый у покупателей — четайский хлеб, в день пекут около трех тысяч буханок. По словам хлебопеков, готовят его по традиционному рецепту, без всяких улучшителей и с йодированной солью. Большие объемы и у пряничного цеха — работают тут вручную, однако скорость у мастериц ничуть не уступает автоматизированной линии.

А за свежей с пылу с жару краюшкой люди с удовольствием приходят в расположенный рядом с заводом новый магазин «Горячий хлеб». Такого выбора булок и батонов, пожалуй, даже в городе не сыскать. Современные холодильные витрины и оборудование, завидный ассортимент продукции чувашских производителей — журналисты не удержались, чтобы не прикупить гостинцев. «Приезжайте, мы всегда рады», — приветливо встретили сотрудники магазина.

Хрустящие палочки для домашней живности

Есть в Красночетайском райпо и своя заготконтора. Здесь производят экструдированный корм — современный продукт для животных. Цех работает почти два года и успел выработать 44 тонны. В качестве сырья используется свое зерно, которое, пройдя через специальный аппарат, превращается в что-то наподобие воздушных хрустящих палочек. Как утверждают специалисты, такая масса усваивается лучше, чем зерно, и животные хорошо прибавляют в весе. При местном потребобществе есть также мини-ферма со стадом дойных коров. Занимаются кооператоры и сбором молока с населения — в сутки закупают около 7 тонн.

В целом по системе Чувашпотребсоюза, как отметил Валерий Павлов, заготовительный оборот составил 1,3 млрд рублей — это сбор молока, мяса, зерна, макулатуры и другой продукции. Кооператоры сотрудничают с 60 тысячами ЛПХ со всей республики, а в системе Центросоюза России по заготовительной деятельности наши кооператоры занимают второе место.

Почти как в городе

Современные стандарты обслуживания — главное, что обращает на себя внимание в торговых объектах с вывеской «КООП». Так, в кафе «Гриль-яш» в Красных Четаях — как в городской кофейне: можно выпить чашечку капучино в уютной обстановке и полакомиться сладостями собственного производства. Есть тут и популярная шаурма — место пользуется спросом у посетителей. «Для села очень достойно», — оценили журналисты. Развивают кооператоры и востребованную доставку. Недавно в системе Чувашпотребсоюза запустили мобильное приложение «Коопмаг» по доставке продуктов в населенные пункты, в том числе отдаленные. Проект действует уже в 15 округах — продукты привозят прямо в дом либо на транспорте райпо, либо на такси.

Комфортные условия кооператоры стараются создать не только в заведениях общепита, но и в магазинах — даже в далекой деревушке покупки совершать приятно.

О важной миссии потребкооперации в развитии сельских территорий говорили и на круглом столе в модельной библиотеке в Красных Четаях с участием депутата Госсовета Чувашии Николая Малова и главы округа Ивана Михопарова. Вкладывая в село, кооператоры позволяют людям даже в самых маленьких населенных пунктах чувствовать к себе внимание. По словам председателя Совета общества Валерия Павлова, торговые точки Чувашпотребсоюза есть во всех округах, а 501 населенный пункт республики охвачен автомагазинами. Всего их по Чувашии колесит 32. Помимо объектов торговли кооператоры открывают и аптеки — сейчас их 34, еще 9 — ветеринарные. А за прошлый год предприятия Чувашпотребсоюза уплатили около 1 млрд рублей налогов. В год своего 105-летия чувашские кооператоры ожидают сразу три новоселья: современные торговые объекты распахнут свои двери в Ишлеях, Вурнарах и поселке Вторые Хормалы Канашского округа.

«Потребительская кооперация меняет жизнь на селе к лучшему, — заметила гостья встречи, представитель Центросоюза России Галина Лашманова. — И во многих регионах, в том числе в Чувашии, становится центром развития самого района: потому что строит, кормит, производит и дает возможность работать и зарабатывать на селе».

Награда

На семинаре-совещании в Красных Четаях председателя Совета Чувашпотребсоюза Валерия Павлова удостоили почетной награды — медали Союза журналистов России «За поддержку прессы». В Чувашии ее вручили впервые, передал награду председатель Союза журналистов Чувашии Валерий Комиссаров.